#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
522.49
547.88
5.06
Культура и шоу-бизнес

Известный музыкант отменил концерт в Канаде из-за действий авиакомпании

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 08:45 Фото: Instagram/shekukannehmason
Британский виолончелист Шеку Канне-Мейсон отменил концерт, потому что его не пустили в самолет с инструментом, сообщает Zakon.kz.

Имя музыканта стало известно после выступления на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. 11 декабря он и его сестра, пианистка Изатой Канне-Мейсон, должны были выступить в Торонто. Для перелета музыканты выбрали авиакомпанию Air Canada, но ему запретили оставить инструмент в кресле, которое Шеку заранее забронировал. О подробностях инцидента музыканты рассказали 13 декабря на своих страницах в Instagram.

На сайте виолончелиста указано, что инструмент изготовлен в 1700 году знаменитым венецианским мастером Маттео Гоффриллером. Виолончель стоит около 3,15 млн долларов и находится у Канне-Мейсона в бессрочном пользовании. Музыкант понадеялся, что у авиакомпании появится "стандартизированный, глобальный и тщательно продуманный подход к перевозке ценных инструментов в салоне самолета".

Согласно правилам Air Canada, пассажиры могут купить место для своего музыкального инструмента, если его высота и длина суммарно не превышают 162,5 см, а вес не превышает 36 кг. Однако компания предупреждает, что количество инструментов, которые можно разместить на каждом рейсе, ограничено.

5 декабря на саммите DealBook 2024 принц Гарри рассказал о супружеских отношениях с Меган Маркл.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: