Известный музыкант отменил концерт в Канаде из-за действий авиакомпании

Британский виолончелист Шеку Канне-Мейсон отменил концерт, потому что его не пустили в самолет с инструментом, сообщает Zakon.kz.

Имя музыканта стало известно после выступления на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. 11 декабря он и его сестра, пианистка Изатой Канне-Мейсон, должны были выступить в Торонто. Для перелета музыканты выбрали авиакомпанию Air Canada, но ему запретили оставить инструмент в кресле, которое Шеку заранее забронировал. О подробностях инцидента музыканты рассказали 13 декабря на своих страницах в Instagram.

На сайте виолончелиста указано, что инструмент изготовлен в 1700 году знаменитым венецианским мастером Маттео Гоффриллером. Виолончель стоит около 3,15 млн долларов и находится у Канне-Мейсона в бессрочном пользовании. Музыкант понадеялся, что у авиакомпании появится "стандартизированный, глобальный и тщательно продуманный подход к перевозке ценных инструментов в салоне самолета".

Согласно правилам Air Canada, пассажиры могут купить место для своего музыкального инструмента, если его высота и длина суммарно не превышают 162,5 см, а вес не превышает 36 кг. Однако компания предупреждает, что количество инструментов, которые можно разместить на каждом рейсе, ограничено.

5 декабря на саммите DealBook 2024 принц Гарри рассказал о супружеских отношениях с Меган Маркл.