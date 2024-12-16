Казахский соловей Бибигуль Тулегенова отмечает 95-летний юбилей

16 декабря исполняется 95 лет выдающейся казахстанской оперной певице Бибигуль Тулегеновой. Ее уникальный голос и талант завоевали признание не только на отечественной сцене, но и в мире. Zakon.kz расскажет о творческом пути артистки, чьи песни стали "голосом народа".

Бибигуль Ахметовна Тулегенова родилась 1929 году в Семипалатинске (ныне Семей, Абайская область). Она выросла в семье, где часто звучала музыка: отец любил играть на скрипке, а мама красиво пела.

Будущая народная певица выросла в тяжелое время. В 1937 году ее отца арестовали в Катон-Карагае, чуть позже расстреляли, а потом реабилитировали. По воспоминаниям Тулегеновой, в те годы всем детям, и ей в том числе, пришлось быстро повзрослеть. Она пошла работать на мясокомбинат, где начала петь в кружке художественной самодеятельности, где, собственно, на нее и обратили внимание.

Фото: Instagram/serkebayev.foundation

Бибигуль Тулегенова – легендарная казахстанская оперная певица, актриса и педагог, Герой Социалистического Труда, Народная артистка СССР и лауреат Государственной премии СССР.

О том, как начался путь Бибигуль Ахметовны в мир музыки, корреспонденту Zakon.kz рассказала ее дочь, заслуженный деятель РК Гюзель Тулегенова.

Фото: Facebook/Tanzilya Tulegenova

По ее словам, первым человеком, который заметил талант юной Тулегеновой, была известная советская писательница Галина Серебрякова, которая училась вокалу в Италии и также выступала на сцене.

"В те годы на мясокомбинате проходил конкурс, на котором Серебрякова была членом жюри. Тогда она сказала маме: "Тебе природой дан уникальный голос, но тебе нужно научиться управлять им и ты должна поступить в консерваторию". Серябрякова также отметила, что тембр голоса ее мамы похож на тембр знаменитой итальянской оперной певицы Амелии Галли-Курчи. После этого для Бибигуль Ахметовны она стала примером для подражания виртуозному вокалу. После разговора писательница пообещала заняться с ней вокалом. Тогда мама была у нее пианисткой". Гюзель Тулегенова

Затем Бибигуль Тулегенова поехала в тогда Алма-Ату поступать в Консерваторию имени Курмангазы. Однако по дороге в поезде простудилась и не смогла спеть на вступительном экзамене.

"Второй важный этап в музыкальном пути мамы: она попала к прекрасному педагогу в консерватории, Надежде Николаевне. Перед этим, когда мама пела "Весенние голоса" Штрауса, она получила первую премию. Ее сразу же направили в консерваторию. Но из-за простуды на экзамене она не смогла спеть. Ее даже чуть ли не отчислили, но Надежда Николаевна, народная артистка Казахстана, знала, как может петь мама. Преподаватель дала ей шанс заниматься и взяла в свой класс. И получилось то, что получилось". Гюзель Тулегенова

Гюзель Тулегенова рассказывает, что когда Бибигуль Ахметовна училась в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, ей было тяжело материально. В это время Жубанов Ахмет Куанович сильно помогал и поддерживал ее. Во время поездки на декады он выписывал материальную помощь, чтобы она могла купить туфли и наряд, ведь Бибигуль Тулегенова тогда представляла Казахстан.

"Бибигуль Ахметовна разноплановая певица. Она начинала как оперная певица, но ей не дали. Позже она стала солисткой Оркестра народных инструментов имени Курмангазы. Вместе с труппой оркестра мама объездила весь Казахстан, проехала по всему Советскому Союзу и за рубеж. В государственной филармонии она проработала 15 лет. Весь свой репертуар и известность она получила будучи солисткой оркестра. Тогда она ездила в отдаленные колхозы и совхозы, пограничные районы и шахты. Но при этом мама всегда говорит, что стала знаменитой певицей благодаря своему народу", – сказала дочь Бибигуль Ахметовны.

Наша собеседница отмечает, что именно будучи солисткой Казахской государственной филармонии, певица получила все награды и звания. Даже звания народной артистки СССР она была удостоена, когда была солисткой филармонии. Исключением стало только звание Героя Социалистического Труда – его Бибигуль Ахметовна получила как солистка оперы.

Фото: Facebook/Tanzilya Tulegenova

Говоря о подходе в исполнении композиций, ее дочь поясняет, что Бибигуль Ахметовна очень любит народные песни и внимательно относится к изучению текста. Оперная певица объясняет это тем, что именно в этих песнях есть душа и знания о каждом народе.

"Мама всегда ставит на первое место текст песни. Она считает, что если певец не знает текста, а только музыку, он не сможет передать смысл произведения, эмоции и чувства. Также Бибигуль Ахметовна всегда тщательно изучает, о чем произведение, как оно написано и его историю. Поэтому она так проникновенно исполняет все песни. У нее очень большой репертуар народных песен. Как вокалистка, она имеет более тысячи произведений", – рассказывает Гюзель.

Фото: gov.kz

При этом каждое произведение, которое народная певица привозила из-за рубежа, она исполняла на языке оригинала: вьетнамском, японском, корейском, румынском, шведском и на многих других. Вся коллекция песен дорога народной артистке.

"По природе у Бибигуль Ахметовны тембр голоса, который неповторим. Сама специфика ее голоса и связок уникальна. Никто не может повторить те рулады, которые она исполняет, потому что это особенность ее природы и организма", – считает Гюзель Тулегенова.

После блестящей музыкальной карьеры Бибигуль Ахметовна 15 лет преподавала в Казахской национальной консерватории, будучи профессором. Многие ее ученики, такие как Толкын Забирова и другие, стали известны как в Казахстане, так и за рубежом.

Фото: gov.kz

Сегодня, учитывая возраст, Бибигуль Ахметовна занимается консультациями, остается активной и делится своими знаниями.

И главное – продолжает вдохновлять своим примером новое поколение талантливых музыкантов, ведь многие черпают необходимые знания и стиль именно из ее композиций и особенной техники исполнения.