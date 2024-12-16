Сати Казанова уедет из России: ее новорожденная дочь получила итальянский паспорт

Российская певица Сати Казанова 16 декабря сообщила на своей странице в Instagram, что ее дочери выдали итальянский паспорт, сообщает Zakon.kz.

По словам артистки, их семья готовится к первому совместному путешествию.

"Италия приветствует свою маленькую гражданку! Наша малышка и мы, ее счастливые родители, уже пакуем чемоданы. Скоро отправляемся в первое путешествие в новом составе — летим в Дубай. Это все так волнительно и трогательно, словно я вместе с дочкой впервые переживаю эти эмоции", — рассказала Казанова.

Ранее Сати Казанова в беседе с журналистами вспомнила об отношениях с женатым миллиардером и заявила, что сожалеет, потому что в 23 года не знала о законах кармы.

