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Культура и шоу-бизнес

Сати Казанова уедет из России: ее новорожденная дочь получила итальянский паспорт

Сати Казанова уедет из России: ее новорожденная дочь получила итальянский паспорт, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 00:39 Фото: Instagram/satikazanova
Российская певица Сати Казанова 16 декабря сообщила на своей странице в Instagram, что ее дочери выдали итальянский паспорт, сообщает Zakon.kz.

По словам артистки, их семья готовится к первому совместному путешествию.

"Италия приветствует свою маленькую гражданку! Наша малышка и мы, ее счастливые родители, уже пакуем чемоданы. Скоро отправляемся в первое путешествие в новом составе — летим в Дубай. Это все так волнительно и трогательно, словно я вместе с дочкой впервые переживаю эти эмоции", — рассказала Казанова.

Ранее Сати Казанова в беседе с журналистами вспомнила об отношениях с женатым миллиардером и заявила, что сожалеет, потому что в 23 года не знала о законах кармы. 

Айсулу Омарова
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