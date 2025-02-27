Гарик Харламов показал редкие кадры с 11-летней дочерью

Один из самых известных российских комиков Гарик Бульдог Харламов (настоящее имя – Игорь Харламов), который не так часто делится кадрами с единственной наследницей Анастасией, сделал 27 февраля 2025 года исключение, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 43-летний юморист опубликовал видео, в котором его 11-летняя дочь блеснула знаниями о столицах различных стран. Анастасия без ошибок назвала столицы Франции и России, но столицу Германии так и не вспомнила. Но девочка попыталась выкрутиться из ситуации, повторив действия отца, чем позабавила поклонников.

"Ответ: Берлин!" – написал под публикацией Харламов.

Подписчики Гарика отметили, что дочь невероятно похожа на знаменитого отца не только внешне, но и характером:

"Очень похожи".

"Хорошенькая девочка".

"Какие же вы классные".

"Как же она похожа на отца".

"Очень похожа на вас! Круто".

"Гена пальцем не раздавишь".

"На всякий случай тоже рот открыла".

"Спасибо, как раз перед сном вспоминала".

"Когда такой батя, никогда не соскучишься".

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