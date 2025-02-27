Гарик Харламов показал редкие кадры с 11-летней дочерью
Фото: Instagram/garikkharlamov
Один из самых известных российских комиков Гарик Бульдог Харламов (настоящее имя – Игорь Харламов), который не так часто делится кадрами с единственной наследницей Анастасией, сделал 27 февраля 2025 года исключение, сообщает Zakon.kz.
В своем Instagram 43-летний юморист опубликовал видео, в котором его 11-летняя дочь блеснула знаниями о столицах различных стран. Анастасия без ошибок назвала столицы Франции и России, но столицу Германии так и не вспомнила. Но девочка попыталась выкрутиться из ситуации, повторив действия отца, чем позабавила поклонников.
"Ответ: Берлин!" – написал под публикацией Харламов.
Подписчики Гарика отметили, что дочь невероятно похожа на знаменитого отца не только внешне, но и характером:
- "Очень похожи".
- "Хорошенькая девочка".
- "Какие же вы классные".
- "Как же она похожа на отца".
- "Очень похожа на вас! Круто".
- "Гена пальцем не раздавишь".
- "На всякий случай тоже рот открыла".
- "Спасибо, как раз перед сном вспоминала".
- "Когда такой батя, никогда не соскучишься".
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