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Культура и шоу-бизнес

Гарик Харламов показал редкие кадры с 11-летней дочерью

Гарик Харламов показал редкие кадры с 11-летней дочерью, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 09:55 Фото: Instagram/garikkharlamov
Один из самых известных российских комиков Гарик Бульдог Харламов (настоящее имя – Игорь Харламов), который не так часто делится кадрами с единственной наследницей Анастасией, сделал 27 февраля 2025 года исключение, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 43-летний юморист опубликовал видео, в котором его 11-летняя дочь блеснула знаниями о столицах различных стран. Анастасия без ошибок назвала столицы Франции и России, но столицу Германии так и не вспомнила. Но девочка попыталась выкрутиться из ситуации, повторив действия отца, чем позабавила поклонников.

"Ответ: Берлин!" – написал под публикацией Харламов.

Подписчики Гарика отметили, что дочь невероятно похожа на знаменитого отца не только внешне, но и характером:

  • "Очень похожи".
  • "Хорошенькая девочка".
  • "Какие же вы классные".
  • "Как же она похожа на отца".
  • "Очень похожа на вас! Круто".
  • "Гена пальцем не раздавишь".
  • "На всякий случай тоже рот открыла".
  • "Спасибо, как раз перед сном вспоминала".
  • "Когда такой батя, никогда не соскучишься".

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 09:55
Гарик Харламов и Кристина Асмус поздравили дочь с днем рождения
, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 09:55

Ранее мы писали, что молодая жена Гарика Харламова отметила день рождения с мужем и свекровью в караоке. Подробнее об этом по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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