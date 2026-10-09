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Культура и шоу-бизнес

Ерке Есмахан осуществила заветную мечту на концерте Селин Дион в Париже

Ерке Есмахан, певица, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 10:03 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская эстрадная певица Ерке Есмахан исполнила главную мечту. Актриса посетила концерт всемирно известной Селин Дион в Париже, сообщает Zakon.kz.

Об этом исполнительница суперхит "Қайда?" рассказала 8 октября 2026 года на странице в Instagram.

По словам Есмахан, произошло самое значимое, даже историческое, событие в Европе.

"Я счастлива, что смогла увидеть Селин своими глазами и услышать ее живое исполнение! Счастлива быть здесь! Легенда!"Ерке Есмахан

В заключительной части Есмахан поблагодарила мужа Раймбека Бактыгереева за возможность увидеть поп-диву.

"RaiM, спасибо за все!"Ерке Есмахан

На кадрах видео, которое разместила Есмахан, Селин Дион исполняет свой главный хит – это песня My Heart Will Go On (1997 год), которая стала главной музыкальной темой фильма "Титаник".

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, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 10:03
Селин Дион вернулась на сцену после тяжелой болезни

12 сентября 2026 года 58-летняя Дион вернулась на большую сцену, дав свой первый полноценный сольный концерт за последние шесть лет. Она долго не выступала из-за тяжелого заболевания – синдрома ригидного человека (SPS), редкого неврологического расстройства, которое вызывает сильную мышечную скованность и болезненные спазмы.

Выступление прошло в Париже на заполненной до отказа арене Plénitude перед 30-тысячной аудиторией. Возвращение Дион не ограничится одним концертом: певица дала старт серии из 26 выступлений в Париже, которые продлятся до мая 2027 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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