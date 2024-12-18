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Культура и шоу-бизнес

Александр Петров и его супруга объявили о пополнении

Александр Петров и его супруга объявили о пополнении, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 18:04 Фото: Instagram/actorsashapetrov
Популярный российский актер театра и кино Александр Петров и его жена Виктория Антонова сегодня, 18 декабря 2024 года, поделились радостным событием, сообщает Zakon.kz.

Супруги опубликовали совместный пост в Instagram, в котором объявили о пополнении.

"Ждем тебя", – лаконично подписали публикацию Александр Петров и Виктория Антонова.

Для многих подписчиков это было новостью, которая приятно удивила их. Они поздравили Александра и Викторию и пожелали им счастья:

  • "Шок в шоке".
  • "Офигеть! Поздравляю!"
  • "Как мило. Счастья вам!"
  • "Успели в Год семьи! Браво!"
  • "Да ладно! Мои поздравления!"
  • "Мои хорошие, пусть все будет хорошо".

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14 сентября 2023 года стало известно, что Александр Петров неожиданно женился на девушке по имени Виктория. Позднее главный герой сериала "Полицейский с Рублевки" устроил пышную свадьбу.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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