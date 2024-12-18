Александр Петров и его супруга объявили о пополнении

Популярный российский актер театра и кино Александр Петров и его жена Виктория Антонова сегодня, 18 декабря 2024 года, поделились радостным событием, сообщает Zakon.kz.

Супруги опубликовали совместный пост в Instagram, в котором объявили о пополнении.

"Ждем тебя", – лаконично подписали публикацию Александр Петров и Виктория Антонова.

Для многих подписчиков это было новостью, которая приятно удивила их. Они поздравили Александра и Викторию и пожелали им счастья:

"Шок в шоке".

"Офигеть! Поздравляю!"

"Как мило. Счастья вам!"

"Успели в Год семьи! Браво!"

"Да ладно! Мои поздравления!"

"Мои хорошие, пусть все будет хорошо".

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