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Культура и шоу-бизнес

Оплатила ли Анна Седокова похороны экс-супруга, рассказала сестра Яниса Тиммы

Оплатила ли Анна Седокова похороны экс-супруга, рассказала сестра Яниса Тиммы, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 16:22 Фото: Instagram/annasedokova
Сестра латвийского баскетболиста Яниса Тиммы рассказала, оплатила ли Анна Седокова похороны экс-супруга. Подробностями Лелде Жандецка поделилась в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

18 декабря 2024 года стало известно, что экс-солистка группы "ВИА Гра" взяла на себя расходы по организации похорон и транспортировке тела Яниса Тиммы в Латвию.

"Меня также попросили прокомментировать вклад Анны Седоковой. Пожалуйста, поймите мое молчание правильно... Сейчас я готова поделиться некоторыми фактами без моих личных интерпретаций. Анна моей маме выразила намерение оплатить похороны по телефону – это правда. 25 декабря 2024 года она лично написала мне, спросив о моем банковском счете. Я переслала Анне контакты человека, ответственного за финансовую часть похорон. Насколько мне известно, до 8 января 2025 года деньги от Анны Седоковой не поступили. Поэтому оба утверждения верны – она предложила помощь (как указано в моем предыдущем посте), но деньги не поступили до сегодняшнего дня, как сообщили люди, общающиеся с семьей", – написала Лелде Жандецка накануне, 8 января.

Кроме того, по словам сестры Яниса Тиммы, в этом году Анна уже связалась с банком в США и заявила, что является законным администратором счетов ее брата.

"Я с радостью поделюсь более полной информацией позже, когда основные вопросы будут урегулированы... Еще раз спасибо за вашу бесконечную доброту и поиск истины! Давайте оставаться на связи!", – заключила Лелде Жандецка, опубликовав фото брата.

9 декабря 2024 года Анна Седокова и Янис Тима официально развелись. А 17 декабря тело экс-супруга певицы нашли в одном из хостелов Москвы. 25 декабря тело Яниса Тиммы было доставлено в Ригу. Прощание прошло 27 декабря в Рижском крематории.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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