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Культура и шоу-бизнес

Ерке Есмахан раскрыла к чему стремится ее душа

Ерке Есмахан раскрыла к чему стремится ее душа, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 23:52 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан призвала обратить внимание на внутреннюю и внешнюю красоту, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 18 декабря написала пост на своей странице в Instagram. Певица сопроводила свои мысли  красивыми фотографиями, на которых она позирует в шубе. 

"Моя душа стремится к красоте. Я сама украшаю свою жизнь", — написала артистка, подчеркнув, что гармония души, тела, мыслей и слов способна преображать окружающий мир.

Есмахан также призвала начинать позитивные перемены с себя, добавив: "Давайте начнем менять мир с самих себя".

Певица завершила пост намеком на свой проект, добавив: "Ерке Сотуар" выделяется, правда?".

Публикация вызвала активное обсуждение среди подписчиков, которые поддержали артистку в комментариях, выражая благодарность за вдохновляющие слова.

Ранее Ерке Есмахан показала успехи годовалого сына. 

Айсулу Омарова
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