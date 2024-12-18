Ерке Есмахан раскрыла к чему стремится ее душа

Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан призвала обратить внимание на внутреннюю и внешнюю красоту, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 18 декабря написала пост на своей странице в Instagram. Певица сопроводила свои мысли красивыми фотографиями, на которых она позирует в шубе.

"Моя душа стремится к красоте. Я сама украшаю свою жизнь", — написала артистка, подчеркнув, что гармония души, тела, мыслей и слов способна преображать окружающий мир.

Есмахан также призвала начинать позитивные перемены с себя, добавив: "Давайте начнем менять мир с самих себя".

Певица завершила пост намеком на свой проект, добавив: "Ерке Сотуар" выделяется, правда?".

Публикация вызвала активное обсуждение среди подписчиков, которые поддержали артистку в комментариях, выражая благодарность за вдохновляющие слова.

Ранее Ерке Есмахан показала успехи годовалого сына.

