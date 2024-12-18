Динара Сатжан призналась в любви в соцсетях

Казахстанская журналистка и телеведущая Динара Сатжан призналась в любви к своим подругам – Баян Алагузовой и Аиде Кауменовой, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом она 18 декабря написала на своей странице в Instagram.

"В этом сумасшедшем ритме жизни — важно найти время для родных подруг. Люблю Баян Алагузову и Аиду Кауменову всем сердцем!" – написала журналистка под постом.

Также она разместила видео, на котором они все вместе танцуют.

Публикация набрала множество лайков и комментариев:

VIP-милфы Казахстана!

Шикарные!

Красивые такие!

Ранее сообщалось, что десятилетняя дочь Динары Сатжан на каблуках восхитила Казнет.