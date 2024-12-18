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Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан призналась в любви в соцсетях

Динара Сатжан призналась в любви в соцсетях , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 00:35 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская журналистка и телеведущая Динара Сатжан призналась в любви к своим подругам – Баян Алагузовой и Аиде Кауменовой, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом она 18 декабря написала на своей странице в Instagram. 

"В этом сумасшедшем ритме жизни — важно найти время для родных подруг. Люблю Баян Алагузову и Аиду Кауменову всем сердцем!" – написала журналистка под постом. 

Также она разместила видео, на котором они все вместе танцуют. 

Публикация набрала множество лайков и комментариев: 

  • VIP-милфы Казахстана!
  • Шикарные!
  • Красивые такие! 

Ранее сообщалось, что десятилетняя дочь Динары Сатжан на каблуках восхитила Казнет

Айсулу Омарова
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