Динара Сатжан призналась в любви в соцсетях
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская журналистка и телеведущая Динара Сатжан призналась в любви к своим подругам – Баян Алагузовой и Аиде Кауменовой, сообщает Zakon.kz.
Пост об этом она 18 декабря написала на своей странице в Instagram.
"В этом сумасшедшем ритме жизни — важно найти время для родных подруг. Люблю Баян Алагузову и Аиду Кауменову всем сердцем!" – написала журналистка под постом.
Также она разместила видео, на котором они все вместе танцуют.
Публикация набрала множество лайков и комментариев:
- VIP-милфы Казахстана!
- Шикарные!
- Красивые такие!
Ранее сообщалось, что десятилетняя дочь Динары Сатжан на каблуках восхитила Казнет.
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