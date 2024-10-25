Динара Сатжан призналась в любви к Казахстану
Снимок был опубликован сегодня, 25 октября 2024 года, в День Республики.
"34 года назад в этот день приняли Декларацию о государственном суверенитете нашей страны. Я рада, что этот праздник вернулся".Динара Сатжан
Также предпринимательница призналась: "Я счастлива, что родилась в Казахстане!"
"Люблю своих земляков, свою Родину и буду делать все, что от меня зависит, во благо Казахстана!" – заключила она.
Сам президент Токаев уже поздравил казахстанцев с Днем Республики. По его словам, этот величественный праздник – олицетворение суверенитета Казахстана, символ возрождения нашей многовековой государственности. День Республики способствует укреплению общенациональной идентичности, объединяя всех граждан вокруг наших фундаментальных ценностей.
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Также глава государства принял участие в церемонии поднятия Государственного флага.