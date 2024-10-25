Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Динара Сатжан призналась в любви к Казахстану

Динара Сатжан призналась в любви к Казахстану, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 12:53 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Популярная казахстанская телеведущая Динара Сатжан на личной странице в Instagram разместила фотографию с флагом нашей страны и призналась в любви к землякам и Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Снимок был опубликован сегодня, 25 октября 2024 года, в День Республики.

"34 года назад в этот день приняли Декларацию о государственном суверенитете нашей страны. Я рада, что этот праздник вернулся".Динара Сатжан

Также предпринимательница призналась: "Я счастлива, что родилась в Казахстане!"

"Люблю своих земляков, свою Родину и буду делать все, что от меня зависит, во благо Казахстана!" – заключила она.

Сам президент Токаев уже поздравил казахстанцев с Днем Республики. По его словам, этот величественный праздник – олицетворение суверенитета Казахстана, символ возрождения нашей многовековой государственности. День Республики способствует укреплению общенациональной идентичности, объединяя всех граждан вокруг наших фундаментальных ценностей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 12:53
Президенты поздравили казахстанцев с Днем Республики
, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 12:53

Также глава государства принял участие в церемонии поднятия Государственного флага.

Читайте также

Джоли, Akala
Анджелину Джоли заподозрили в романе с 40-летним рэпером
74-летний Александр Буйнов показал своих внучек-двойняшек
74-летний Александр Буйнов показал своих внучек-двойняшек
Баян Алагузова рассказала, как в 12 лет сделала ремонт в квартире
Баян Алагузова вспомнила, как в 12 лет сделала ремонт в квартире
Анастасия Московчук
Сатжан Динара Казахстан 2024 год Социальные сети Казахстанский шоу-бизнес Любовь Праздники Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины
Акимат Алматы опубликовал важное объявление для водителей
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: