Динара Сатжан восхитилась мужем лучшей подруги

Известная казахстанская журналистка и блогер Динара Сатжан не прошла стороной день рождения мужа своей ближайшей подруги Баян Алагузовой. Сегодня, 17 сентября 2024 года, бизнесмену Турсену Алагузову исполняется 55 лет, сообщает Zakon.kz.

41-летняя журналистка поздравила именинника с днем рождения, опубликовав фрагмент из интервью с бизнесменом в Instagram.

"Мне нравится, как Турсен сочетает в себе дух предпринимателя, производственника и при этом остается легким и позитивным человеком", – выразила свое восхищение Динара Сатжан.

Она напомнила, что недавно Турсен снова стал папой.

"Я желаю оставаться всегда молодым и энергичным! Впереди первый класс Алисы и Алмы. Выпускной бал. И еще сотни праздников. От всего сердца желаю долгой счастливой жизни с Баян, крепкого здоровья и еще несколько заводов!" – заключила Динара Сатжан.

С телеведущей согласились и ее фолловеры, которые назвали Турсена супермужчиной:

"Супермужчина".

"Он такой молодец".

"С Баян он счастлив".

"Поздравляю с днем рождения!"

"Поздравляю. Успехов в бизнесе и счастья семейного приятному человеку".

"Согласен! Турсен действительно умудряется гармонично сочетать предпринимательский подход и производственные навыки, при этом оставаясь открытым и позитивным. Его способность вдохновлять и мотивировать, сохраняя легкость в общении, действительно впечатляет".

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