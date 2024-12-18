Анна Седокова не явилась на дачу показаний по делу о смерти Яниса Тиммы
Фото: Instagram/annasedokova
Янис Тимма совершил самоубийство в ночь на 17 декабря. Перед смертью баскетболист отправлял послания Анне Седоковой. 18 декабря она должна была явиться в полицию для дачи показаний, но не пришла, сообщает Zakon.kz.
По информации издания Российская газета, артистка находится под наблюдением врачей. Узнав о смерти бывшего мужа, у нее случился нервный срыв. Российскую певицу госпитализировали в состоянии аффекта.
Несмотря на стрессовую ситуацию, Анна поддерживает связь с правоохранителями. Предположительно, исполнительница появится у следователей в этот четверг.
Ранее стало известно, что российская певица Анна Седокова взяла на себя расходы по организации похорон и транспортировке тела Яниса Тиммы в Латвию.
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