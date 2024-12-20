#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
524.02
545.19
5.09
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
524.02
545.19
5.09
Культура и шоу-бизнес

Дженна Ортега снова выбрала черную комедию для съемок

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 06:46 Фото: Instagram/jennaortega
Актриса, известная по роли Уэнсдей снялась в черной комедии "Смерть единорога", сообщает Zakon.kz.

Наряду с ней главная роль досталась актеру Полу Радду. В сюжете говорится об отце Эллиоте и дочери Райли, которые случайно насмерть сбивают единорога по пути на уик-энд, где его босс-миллиардер собирается использовать чудесные лечебные свойства этого существа.

В ролике показали, как Эллиот и Райли наезжают на единорога, а в конце концов понимают, что его кровь и стружка из его рога могут вылечить рак. Премьера фильма состоится в 2025 году.

Совсем недавно Disney опубликовал трейлер фильма "Белоснежка", а другие известные актеры снялись в комедийном боевике "Старикан". Спустя 30 лет в кино многодетный отец Джуд Лоу получил звезду на голливудской Аллее славы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Филипп Киркоров в новогоднюю ночь перевоплотится в Людмилу Гурченко
Культура и шоу-бизнес
05:56, Сегодня
Филипп Киркоров в новогоднюю ночь перевоплотится в Людмилу Гурченко
Кара Делевинь предстала в роли Элтона Джона в новом клипе
Культура и шоу-бизнес
05:05, Сегодня
Кара Делевинь предстала в роли Элтона Джона в новом клипе
Вышел тизер киноадаптации популярного мультфильма
Культура и шоу-бизнес
03:30, 20 декабря 2024
Вышел тизер киноадаптации популярного мультфильма
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: