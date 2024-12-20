Дженна Ортега снова выбрала черную комедию для съемок
Фото: Instagram/jennaortega
Актриса, известная по роли Уэнсдей снялась в черной комедии "Смерть единорога", сообщает Zakon.kz.
Наряду с ней главная роль досталась актеру Полу Радду. В сюжете говорится об отце Эллиоте и дочери Райли, которые случайно насмерть сбивают единорога по пути на уик-энд, где его босс-миллиардер собирается использовать чудесные лечебные свойства этого существа.
В ролике показали, как Эллиот и Райли наезжают на единорога, а в конце концов понимают, что его кровь и стружка из его рога могут вылечить рак. Премьера фильма состоится в 2025 году.
Совсем недавно Disney опубликовал трейлер фильма "Белоснежка", а другие известные актеры снялись в комедийном боевике "Старикан". Спустя 30 лет в кино многодетный отец Джуд Лоу получил звезду на голливудской Аллее славы.
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