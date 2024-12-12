Известные актеры снялись в комедийном боевике

Кристоф Вальц и Люси Лью появились в трейлере комедийного боевика "Старикан", сообщает Zakon.kz.

Кристоф Вальц известен по фильмам "Бесславные ублюдки" и "Резня", а Люси Лью знакома киноманам из "Ангелов Чарли" и "Почему женщины убивают". Она предстала в образе Агаты, энергичного менеджера клуба и возлюбленной главного героя.

Вальц сыграл стареющего наемного убийцу Дэнни Долински, которого неожиданно просят обучить молодого киллера Вильборга. Дэнни с энтузиазмом приступает к работе и обнаруживает, что Вильборг – отличный партнер.

Криминальная пара берется ликвидировать конкурирующий преступный синдикат, но обнаруживает, что их начальство задумало поглотить соперника. Тогда Дэнни и Вильборг решают возглавить операцию – и всю организацию. Фильм выйдет на экраны 21 февраля.

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