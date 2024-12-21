Режиссер "Игры в кальмара" пожаловался на усталость от съемок
За несколько дней до премьеры второго сезона, которая состоится 26 декабря 2024 года, он дал откровенное интервью Variety, в котором рассказал, что устал от проекта, который принес ему мировую известность. Ранее Хван Дон Хёк уже заявлял, что от стресса из-за съемок потерял несколько зубов и очень сильно похудел.
"Я должен сказать, меня так тошнит от "Игры в кальмара". Я просто подумываю о том, чтобы отправиться на какой-нибудь отдаленный остров и провести там свободное время без телефонных созвонов с Netflix", – рассказал Хван Дон Хек.
Съемки второго и третьего сезонов проходили практически без перерыва. Для Хвана это стало настоящим испытанием. Несмотря на феноменальный успех первого сезона, который стал культурным явлением и дал ему мотивацию продолжать, давление оказалось невыносимым.
По словам 53-летнего режиссера, сейчас он не думает о следующем проекте.
Netflix попытался облегчить задачи Хвана, заверив, что второй и третий сезоны не станут столь же изнурительными. Минъён Ким, глава контент-направления для Азиатско-Тихоокеанского региона, пошутила, что теперь они делают всё, чтобы "он больше не терял зубов".
27 ноября 2024 года популярный стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix опубликовал новый, официальный трейлер "Игры в кальмара".
Продолжение сериала стартует на Netflix 26 декабря. А третий, финальный, сезон выйдет в 2025 году.