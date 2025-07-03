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Культура и шоу-бизнес

Создатель культового южнокорейского сериала опроверг слухи вокруг "Игры в кальмара"

будет ли сериал &quot;Игра в кальмара&quot; сниматься в США, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 18:44 Фото: Instagram/squidgamenetflix
Создатель культового южнокорейского сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хек заявил о том, что концовка третьего сезона шоу не намекала на американский спин-офф, чем опроверг слухи о новых съемках в США, сообщает Zakon.kz.

Портал Variety пишет, что Дон Хек не знает о подготовке к съемкам новых серий и отрицает возможность участия оскароносного режиссера Дэвида Финчера.

"Нет, никакой связи. Я просто хотел, чтобы финал получился сильным и впечатляющим. Честно говоря, я вообще не слышал ничего о том, что Дэвид Финчер снимает продолжение. Были слухи, но это просто та концовка, которую я хотел", – сообщил он.

По его словам, если стриминг-сервис Netflix все-таки решит создать американский спин-офф, он сам хотел бы занять кресло режиссера проекта.

Ранее иностранные СМИ писали, что Дэвид Финчер снимет американскую версию "Игры в кальмара".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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