41-летний Тимати намекнул на свою женитьбу

41-летний российский рэпер Тимати, которого уже давно считают заядлым холостяком, намекнул в соцсетях на свою женитьбу, сообщает Zakon.kz.

Ранее музыкант не узаконил отношения с Аленой Шишковой, родившей ему дочь Алису, оставил в невестах и Анастасию Решетову, во время отношений с которой у пары родился сын Ратмир.

21 декабря Тимати опубликовал в социальных сетях недвусмысленное видео с подписью.

"Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены", – подписал рэпер картинку, размещенную в Instagram Stories.

Фото: Instagram/timatiofficial

Сейчас Тимати встречается с моделью Валентиной Ивановой, возможно, именно ей удалось добиться от рэпера законного брака. Пара встречается уже три года.

Ранее мама Тимати высказалась по поводу возраста возлюбленной сына. Судя по всему, Симона Юнусова хорошо приняла Валентину Иванову. При этом сам певец недавно заявил, что ментально уже готов жениться.