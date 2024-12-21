#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
523.86
544.34
5.11
Культура и шоу-бизнес

41-летний Тимати намекнул на свою женитьбу

Тимати, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 16:57 Фото: Instagram/halfbloodval
41-летний российский рэпер Тимати, которого уже давно считают заядлым холостяком, намекнул в соцсетях на свою женитьбу, сообщает Zakon.kz.

Ранее музыкант не узаконил отношения с Аленой Шишковой, родившей ему дочь Алису, оставил в невестах и Анастасию Решетову, во время отношений с которой у пары родился сын Ратмир.

21 декабря Тимати опубликовал в социальных сетях недвусмысленное видео с подписью.

"Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены", – подписал рэпер картинку, размещенную в Instagram Stories.
Тимати, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 16:57

Фото: Instagram/timatiofficial

Сейчас Тимати встречается с моделью Валентиной Ивановой, возможно, именно ей удалось добиться от рэпера законного брака. Пара встречается уже три года.

Ранее мама Тимати высказалась по поводу возраста возлюбленной сына. Судя по всему, Симона Юнусова хорошо приняла Валентину Иванову. При этом сам певец недавно заявил, что ментально уже готов жениться.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Земельный участок телешоу "Дом-2" продают за 3,5 млрд тенге
Культура и шоу-бизнес
14:40, Сегодня
Земельный участок телешоу "Дом-2" продают за 3,5 млрд тенге
Здоровье Арнольда Шварценеггера вызвало беспокойство среди фанатов
Культура и шоу-бизнес
12:03, Сегодня
Здоровье Арнольда Шварценеггера вызвало беспокойство среди фанатов
В казахстанский прокат вышел фильм "Муфаса: Король Лев"
Культура и шоу-бизнес
11:48, Сегодня
В казахстанский прокат вышел фильм "Муфаса: Король Лев"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: