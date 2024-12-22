Тимати намекнул поклонникам, что женился

Фото: Instagram/timatiofficial

Подписчики заподозрили, что красивый союз Тимати и Валентины Ивановой распался, но теперь рэпер подбросил фанатам совсем новый повод для обсуждения, касающийся их возможного брака, сообщает Zakon.kz.

Тимати назвал Валентину Иванову своей женой. "Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены", – подписал Тимати забавный ролик с туалетом, установленным в различных живописных местах. Тимати рассказал журналистам, что никаких тайных знаков посылать не планировал. Фото: Instagram/halfbloodval "На этом видео была надпись на английском, я ее дословно перевел", – уточнил рэпер. Ранее стало известно, что Жулдыз Абдукаримова и Кайрат Нуртас воссоединились, вызвав восторг у поклонников.



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