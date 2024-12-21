Хейреты накинулись на Волочкову после фото ног

Российская артистка балета Анастасия Волочкова 21 декабря на своей странице в Instagram похвасталась своими длинными ногами, сообщает Zakon.kz.

Она опубликовала фотографию, на которой выставила свои ноги в босоножках в машине.

"Еду на очередную съемку", – написала Волочкова.

Однако ее подписчикам не понравилась фотография и они оставили под постом нелестные комментарии:

Дурдом на выезде!

Водитель думает: "Хоть бы копытцами сиденье не поцарапала"!

Настя, ну вы завязали бы уже. Да ешьте вы уже нормально. В 50 лет уже давно пора отпустить это амплуа Дюймовочки! Ешьте сытно!

Ранее сообщалось, что нешуточный скандал разгорелся между Волочковой и телеведущей Екатериной Андреевой.

