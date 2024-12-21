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Культура и шоу-бизнес

Хейреты накинулись на Волочкову после фото ног

Хейреты накинулись на Волочкову после фото ног , фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 21:17 Фото: Instagram/volochkova_art
Российская артистка балета Анастасия Волочкова 21 декабря на своей странице в Instagram похвасталась своими длинными ногами, сообщает Zakon.kz.

Она опубликовала фотографию, на которой выставила свои ноги в босоножках в машине. 

"Еду на очередную съемку", – написала Волочкова. 

Однако ее подписчикам не понравилась фотография и они оставили под постом нелестные комментарии: 

  • Дурдом на выезде!
  • Водитель думает: "Хоть бы копытцами сиденье не поцарапала"!
  • Настя, ну вы завязали бы уже. Да ешьте вы уже нормально. В 50 лет уже давно пора отпустить это амплуа Дюймовочки! Ешьте сытно!

Ранее сообщалось, что нешуточный скандал разгорелся между Волочковой и телеведущей Екатериной Андреевой. 

Айсулу Омарова
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