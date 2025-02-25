Алла Пугачёва восхитилась Кристиной Орбакайте
Накануне, 24 февраля 2025 года, старшая наследница Примадонны опубликовала в своем Instagram видео, снятое во время прогулки по набережной под песню родительницы "Озеро надежды".
"Всем мира и добра", – написала Орбакайте под постом.
На публикацию отреагировала 75-летняя Пугачёва.
"Красавица моя любимая", – оставила трогательный комментарий Алла Борисовна.
Подписчики начали гадать, где снято видео, но к единому мнению так и не пришли:
- "Скорее Латвия".
- "Похоже на Литву".
- "Точно не Америка".
Большинство фолловеров восхитились неповторимым голосом Примадонны. Они также отметили, что дочь и мать очень похожи друг на друга, и признались им в любви:
- "Любим вас!"
- "Обожаю песни Пугачёвой. Лучше пока никого нет".
- "Голос у Пугачёвой неповторимый, не перепоет никто!"
- "Я уже не могу отличить, где Кристина, где Алла – обе одинаковы молоды на внешность, только узнаю по росту!"
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21 февраля 2025 года стало известно, что Кристина Орбакайте уехала из США. Она опубликовала короткое видео, в котором показала памятник спичкам в Сиднее. При этом артистка не уточнила, на отдых или с концертом отправилась в крупнейший город Австралии.