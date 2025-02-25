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Культура и шоу-бизнес

Алла Пугачёва восхитилась Кристиной Орбакайте

Алла Пугачёва восхитилась Кристиной Орбакайте, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 10:05 Фото: Instagram/orbakaite_k
Известная советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва публично высказалась о своей дочери – 53-летней заслуженной артистке РФ Кристине Орбакайте, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 24 февраля 2025 года, старшая наследница Примадонны опубликовала в своем Instagram видео, снятое во время прогулки по набережной под песню родительницы "Озеро надежды".

"Всем мира и добра", – написала Орбакайте под постом.

На публикацию отреагировала 75-летняя Пугачёва.

"Красавица моя любимая", – оставила трогательный комментарий Алла Борисовна.

Подписчики начали гадать, где снято видео, но к единому мнению так и не пришли:

  • "Скорее Латвия".
  • "Похоже на Литву".
  • "Точно не Америка".

Большинство фолловеров восхитились неповторимым голосом Примадонны. Они также отметили, что дочь и мать очень похожи друг на друга, и признались им в любви:

  • "Любим вас!"
  • "Обожаю песни Пугачёвой. Лучше пока никого нет".
  • "Голос у Пугачёвой неповторимый, не перепоет никто!"
  • "Я уже не могу отличить, где Кристина, где Алла – обе одинаковы молоды на внешность, только узнаю по росту!"

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21 февраля 2025 года стало известно, что Кристина Орбакайте уехала из США. Она опубликовала короткое видео, в котором показала памятник спичкам в Сиднее. При этом артистка не уточнила, на отдых или с концертом отправилась в крупнейший город Австралии.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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