Ксения Собчак назвала своего сына сигма-боем
Фото: Instagram/xenia_sobchak
Российская ведущая Ксения Собчак 9 марта опубликовала шуточное видео на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
На ролике она снимает своего единственного сына Платона. Мальчик спрашивает у мамы: "Я тебе подарки дарю? Люблю? Делаю, что просишь?". На все вопросы Собчак отвечает утвердительно.
"Ребят, по ходу у меня растет сигма-бой", – написала телеведущая под постом.
Новый пост набрал множество комментариев:
- Независимый человек растет со своим мнением.
- Максимально снисходителен к наивной матери.
- Вот мужчина, факты своих действий предъявил, ну все имеет право требовать.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин пообщался с сыном Ксении Собчак.
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