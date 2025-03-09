Ксения Собчак назвала своего сына сигма-боем

Российская ведущая Ксения Собчак 9 марта опубликовала шуточное видео на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На ролике она снимает своего единственного сына Платона. Мальчик спрашивает у мамы: "Я тебе подарки дарю? Люблю? Делаю, что просишь?". На все вопросы Собчак отвечает утвердительно.

"Ребят, по ходу у меня растет сигма-бой", – написала телеведущая под постом.

Новый пост набрал множество комментариев:

Независимый человек растет со своим мнением.

Максимально снисходителен к наивной матери.

Вот мужчина, факты своих действий предъявил, ну все имеет право требовать.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин пообщался с сыном Ксении Собчак.