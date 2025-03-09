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Культура и шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала своего сына сигма-боем

Ксения Собчак назвала своего сына сигма-боем , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 23:35 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Российская ведущая Ксения Собчак 9 марта опубликовала шуточное видео на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На ролике она снимает своего единственного сына Платона. Мальчик спрашивает у мамы: "Я тебе подарки дарю? Люблю? Делаю, что просишь?". На все вопросы Собчак отвечает утвердительно. 

"Ребят, по ходу у меня растет сигма-бой", – написала телеведущая под постом. 

Новый пост набрал множество комментариев: 

  • Независимый человек растет со своим мнением. 
  • Максимально снисходителен к наивной матери. 
  • Вот мужчина, факты своих действий предъявил, ну все имеет право требовать.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин пообщался с сыном Ксении Собчак. 

Айсулу Омарова
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