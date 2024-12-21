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Культура и шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала подарки от мужа

Подарок, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 03:28 Фото: Telegram/Настя Ивлеева
21 декабря телеведущая и актриса показала подписчикам своего Telegram-канала подарки, сделанные ее супругом, сообщает Zakon.kz.

10 декабря Ивлеева удивила поклонников неожиданным замужеством. Ее избранником стал телеведущий Филипп Бегак. Известно, что молодожены узаконили свои отношения в Мурманске. Для Ивлеевой это второй брак.

И вот Настя впервые после громкой новости решила поделиться деталями семейной жизни. Она продемонстрировала подарки, которые ей преподнес муж. В их числе оказались не драгоценности, новомодные гаджеты или билеты в экзотические страны, а старинные книги.

Подарок, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 03:28

Фото: Telegram/Настя Ивлеева

В комментариях отметили ценность таких подарков для культурного развития телеведущей. Хотя многие обратили внимание, что это уровень литературы для учеников девятого класса. В частности – роман Александра Пушкина "Евгений Онегин".

"Ивлеева молодец. Сразу три книги читает", – пошутили комментаторы.

При этом другая часть комментаторов отвлеклась от подарков и стала смаковать то, как она назвала своего нынешнего мужа в описании к фотографии. По их мнению, с ним она скучает по временам Элджея.

"Не люблю Элджея, но насколько он крутой в сравнении с этим", – прокомментировала одна пользовательниц Сети.

Большинство комментаторов сошлись в том, что после того как Ивлееву повсюду отменили из-за "голой" вечеринки, ей теперь только и остается, как посвящать все свое свободное время чтению книг. Сама же телеведущая следующим сообщением уточнила, что в ее жизни наступила новая эра.

А известная модель Кара Делевинь предстала недавно в роли Элтона Джона в новом клипе.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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