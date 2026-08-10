"Человек-паук: Новый день" бьет кассовые рекорды: какова сумма сборов

Том Холланд снова бьет кассовые рекорды. Блокбастер Sony и Marvel "Человек-паук: Новый день" заработал $145 млн за второй уик-энд в кинотеатрах США и Канады и показал третий результат за всю историю североамериканского проката, сообщает Zakon.kz.

Выше в списке оказались только "Звездные войны: Пробуждение силы" и "Мстители: Финал", пишет издание Variety.

При этом интерес к фильму не демонстрирует резкого падения. Во второй уик-энд сборы снизились менее чем на 60% по сравнению с премьерными показателями, что для крупного супергеройского блокбастера считается сильным результатом.

За первые десять дней проката "Человек-паук: Новый день" собрал в Северной Америке уже $655 млн.

Еще внушительнее выглядит международный результат: за пределами США и Канады фильм стал вторым по скорости за всю историю, которому удалось преодолеть отметку в $1 млрд.

Общие мировые сборы картины достигли $1,67 млрд. Благодаря этому "Человек-паук: Новый день" не только закрепился в статусе самого кассового фильма 2026 года, но и поднялся на 12-е место среди самых успешных картин в истории мирового проката.

Судя по темпам, паутине Холланда еще рано отпускать кассовый рынок: аналитики ожидают, что фильм продолжит уверенно собирать деньги в кинотеатрах.

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