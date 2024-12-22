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Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан рассказала, как изменила программу рода, бросив пить алкоголь

Динара Сатжан рассказала, как изменила программу рода, бросив пить алкоголь , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 18:18 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская телеведущая Динара Сатжан рассказала, что не употребляет алкоголь уже четыре года, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 22 декабря написала пост на своей странице в Instagram.

"Я четыре года в аскезе. Отказалась от алкоголя. Это было лето 2020 года. Пандемия. У меня был прямой эфир с Валерием Синельниковым. Я спросила: "Как сделать так, чтобы в роду не было проблем с губительными привычками"? Валерий ответил: "Закройте эту тему на себе. Перестаньте пить алкоголь и все. На вас все и закончится". Что я могу сказать сейчас? После 4-летней аскезы. Неважно, почему вы откажетесь от алкоголя. Из-за религии, духовных практик, врач запретил, но это 10000% дает крутой положительный эффект", – написала телеведущая.

По ее словам, после того, как она отказалась от вредной привычки, у нее стала лучше работать интуиция. 

"Она становится сверхспособностью. Многие вещи ты знаешь заранее. Просто чувствуешь их. Во-вторых, это желания. Они не просто сбываются. Они приходят в твою жизнь тогда, когда ты готов к ним! Благодаря аскезе, я встретила свою Любовь, которую ждала много лет. Скучаю ли я по бокалу красного итальянского вина? Конечно! Но мне достаточно "послушать" аромат. Моя аскеза на алкоголь на всю жизнь. Честно говоря, боюсь прерывать. Боюсь отсоединиться от Всевышнего. Искренне хотела изменить родовую программу, а открыла для себя миллион возможностей через ограничение", – заключила Сатжан.

Ранее семейные традиции Динары Сатжан восхитили Казнет

Айсулу Омарова
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