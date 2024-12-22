Динара Сатжан рассказала, как изменила программу рода, бросив пить алкоголь

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан рассказала, что не употребляет алкоголь уже четыре года, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 22 декабря написала пост на своей странице в Instagram.

"Я четыре года в аскезе. Отказалась от алкоголя. Это было лето 2020 года. Пандемия. У меня был прямой эфир с Валерием Синельниковым. Я спросила: "Как сделать так, чтобы в роду не было проблем с губительными привычками"? Валерий ответил: "Закройте эту тему на себе. Перестаньте пить алкоголь и все. На вас все и закончится". Что я могу сказать сейчас? После 4-летней аскезы. Неважно, почему вы откажетесь от алкоголя. Из-за религии, духовных практик, врач запретил, но это 10000% дает крутой положительный эффект", – написала телеведущая.

По ее словам, после того, как она отказалась от вредной привычки, у нее стала лучше работать интуиция.

"Она становится сверхспособностью. Многие вещи ты знаешь заранее. Просто чувствуешь их. Во-вторых, это желания. Они не просто сбываются. Они приходят в твою жизнь тогда, когда ты готов к ним! Благодаря аскезе, я встретила свою Любовь, которую ждала много лет. Скучаю ли я по бокалу красного итальянского вина? Конечно! Но мне достаточно "послушать" аромат. Моя аскеза на алкоголь на всю жизнь. Честно говоря, боюсь прерывать. Боюсь отсоединиться от Всевышнего. Искренне хотела изменить родовую программу, а открыла для себя миллион возможностей через ограничение", – заключила Сатжан.

Ранее семейные традиции Динары Сатжан восхитили Казнет.