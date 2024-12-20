Семейные традиции Динары Сатжан восхитили Казнет

Одна из главных семейных традиций – это домашние праздники, когда собирается вместе вся семья. Этот момент дает возможность каждому ощутить единство и, конечно же, поделиться последними новостями, сообщает Zakon.kz.

Именно так решила поступить казахстанская телеведущая Динара Сатжан.

В ее родительском доме за большим столом удалось собрать родственников. Предпринимательница уточнила, что любит такие мероприятия.





"Считаю, что очень важно, чтобы дети росли, наблюдая за этим", – добавила она.

Также Сатжан считает, что ценит родственные отношения именно потому, что наблюдала эти традиции с детства.

Комментаторы не смогли не отметить душевную атмосферу вечера.

Как все по-домашнему. Люблю и уважаю.

Как же я вами восхищаюсь, Динара Сатжан!

Ой, я скучаю по этому вайбу. Какие же все-таки у нас красивые, хорошие традиции. Это прекрасно.

Вы заслуживаете самого лучшего, – уточнили пользователи Сети.

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Ранее Динара Сатжан призналась в любви к своим подругам – Баян Алагузовой и Аиде Кауменовой. Также она отметила важность находить время для своих близких.