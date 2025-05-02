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Культура и шоу-бизнес

"У вас есть квартира в Алматы?" Вера Брежнева поставила фаната в тупик и поцеловала

квартира, Алматы, Вера Брежнева, фанат, поцелуй, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 12:20 Фото: Instagram/ververa
30 апреля 2025 года в Алматы прошел сольный концерт известной экс-участницы поп-группы "ВИА Гра" Веры Брежневой. Примечательным моментом прошедшего мероприятия стал диалог певицы и поклонника Нурсултана Утемуратова, сообщает Zakon.kz.

Алматинец опубликовал небольшое видео разговора с исполнительницей хита "Любовь спасёт мир" на своей странице в Instagram.

Мужчина заранее приготовился и подошел к сцене с шикарным букетом красных роз. Свой разговор он начал уверенно: "Можно вас поцеловать?"

Брежнева не растерялась и задала в ответ пару вопросов:

"Есть опасность. Я очень влюбчивая. К тому же сейчас я одинока. У вас есть квартира в Алматы?"

Поклонник кратко ответил, что у него есть бизнес.

Тогда последовал следующий вопрос:

"Если я останусь, вы сможете меня прокормить?"

После этого Утемуратов все-таки поцеловал кумира.

"Вы жаркий парень!" – заключила артистка.

В подписи к видео Нурсултан оставил волнующую подпись:

"Когда Брежнева говорит, что я жаркий парень – начинаешь верить в себя по-настоящему. Момент, который стоит тысячи слов! Спасибо за незабываемый концерт в моей жизни. С любовью тот самый Нурсултан!"

Комментаторы поддержали смелого мужчину.

  • У него была одна попытка и он ею воспользовался.
  • Вера, соглашайтесь.
  • Одна пуля – один выстрел.
  • Исполнил мечту всех!
  • Молодец.

Несмотря на новости о том, что на концерт Брежневой выкупили лишь половину билетов, зрители остались в полном восторге. Впрочем, судя по видео из зала, слушателей было предостаточно.

Один из присутствующих описал, как все прошло:

"Какой же по-настоящему живой концерт! Так близко к зрителям, так искренне, так честно! много любви и света!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 12:20
Вера Брежнева возвращается в Казахстан

Ранее мы рассказывали, что олимпийскую чемпионку Татьяну Навку осудили за дружбу с певцом Филиппом Киркоровым.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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