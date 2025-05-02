"У вас есть квартира в Алматы?" Вера Брежнева поставила фаната в тупик и поцеловала
Алматинец опубликовал небольшое видео разговора с исполнительницей хита "Любовь спасёт мир" на своей странице в Instagram.
Мужчина заранее приготовился и подошел к сцене с шикарным букетом красных роз. Свой разговор он начал уверенно: "Можно вас поцеловать?"
Брежнева не растерялась и задала в ответ пару вопросов:
"Есть опасность. Я очень влюбчивая. К тому же сейчас я одинока. У вас есть квартира в Алматы?"
Поклонник кратко ответил, что у него есть бизнес.
Тогда последовал следующий вопрос:
"Если я останусь, вы сможете меня прокормить?"
После этого Утемуратов все-таки поцеловал кумира.
"Вы жаркий парень!" – заключила артистка.
В подписи к видео Нурсултан оставил волнующую подпись:
"Когда Брежнева говорит, что я жаркий парень – начинаешь верить в себя по-настоящему. Момент, который стоит тысячи слов! Спасибо за незабываемый концерт в моей жизни. С любовью тот самый Нурсултан!"
Комментаторы поддержали смелого мужчину.
- У него была одна попытка и он ею воспользовался.
- Вера, соглашайтесь.
- Одна пуля – один выстрел.
- Исполнил мечту всех!
- Молодец.
Несмотря на новости о том, что на концерт Брежневой выкупили лишь половину билетов, зрители остались в полном восторге. Впрочем, судя по видео из зала, слушателей было предостаточно.
Один из присутствующих описал, как все прошло:
"Какой же по-настоящему живой концерт! Так близко к зрителям, так искренне, так честно! много любви и света!"
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