Ксения Бородина с размахом отпраздновала день рождения дочери

23 декабря телеведущая показала видео с празднования дня рождения младшей дочери, сообщает Zakon.kz.

Звездная мама поделилась кадрами с торжества в соцсетях и показала, как девятилетняя Теона выгуливает кутюр, встречает гостей и отрывается под Валю Карнавал.

"Я, конечно, не ее фанатка, но как она относится к своим девочкам, создает все условия для них – это высший пилотаж", – отметила одна из комментаторов.

Бородина считает, что дочка унаследовала от нее мимику. Она пообещала поддерживать всегда наследницу, когда она станет взрослой.

"Если тебя кто обидит, мама придет с ноги дверь откроет, люблю тебя малышка моя. 9 лет уже", –– написала телеведущая под кадрами, на которых девочка утром открывает приготовленные ей коробки с подарками.

Некогда соведущая Бородиной по проекту "Дом-2" Ксения Собчак сняла видео на популярную среди молодежи песни.