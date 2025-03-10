42-летняя Ксения Бородина спровоцировала слухи о беременности

8 марта 2025 года российская известная телеведущая Ксения Бородина на широкую ногу отметила день рождения. Для празднования в компании родных и друзей звезда выбрала элитный курорт Куршевель. Но подписчиков больше заинтересовала возможная беременность знаменитости, сообщает Zakon.kz.

Так, 9 марта Бородина опубликовала в личном блоге снимки в облегающей одежде, на которых подписчики сразу же обратили внимание на ее округлившийся живот.

Фото: Instagram/borodylia

"А что еще никто не спросил про беременность?"

"ПДР эксперты уже поставили?"

"Что Ксении уже нельзя кушать и пить?"

"Беременна? Ничего страшного".

"Намек поняли", – отмечают комментаторы.

Сама же Ксения в описании к публикации отметила следующее:

"Любите, будьте любимы и счастливы. Только такое состояние гармонично человеку, только такой человек будет добрым и довольным жизнью".

Летом 2024 года экс-ведущая реалити-шоу "Дом-2" перестала скрывать отношения с блогером Николаем Сердюковым. А уже зимой пара объявила о помолвке.

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8 марта стало известно, что Сердюков порадовал свою возлюбленную роскошными подарками. В числе сюрпризов – букет алых роз и сумка Kellу от бренда Hermes, стоимость которой составляет около трех миллионов рублей (примерно 17 млн тенге).