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Культура и шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев выставил космический ценник к новогодним корпоративам

Дмитрий Нагиев выставил космический ценник к новогодним корпоративам , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 02:58 Фото: Instagram/nagiev.universal
После затянувшейся творческой паузы российский актер Дмитрий Нагиев приступил к активной работе. За время отсутствия в медийном пространстве его востребованность нисколько не упала, а ценник за выступление даже вырос, сообщает Zakon.kz.

В странах СНГ вовсю идут новогодние корпоративы, на которых частыми гостями становятся знаменитые артисты и ведущие. В этом году Дмитрий Нагиев снова вышел на сцену после долгой творческой паузы. Последние два года шоумен жил в Арабских Эмиратах, где вел психологические тренинги, участие в которых стоило желающим почти полмиллиона рублей.

Сейчас, в самый разгар предновогодних мероприятий, за выступление продолжительностью четыре часа Дмитрий просит 95 тысяч евро (51 млн 158 тыс. 450 тенге). Артист работает только по заранее подготовленному сценарию, который должны предоставить организаторы мероприятия, иначе им придется доплатить еще 200 тыс. рублей.

Райдер 57-летнего актера включает в себя автомобиль представительского класса с водителем ("Мерседес S Long" 2021 года выпуска и позже), дорогую питьевую воду с газом и без, свежие фрукты, ягоды, овощи и орехи в гримерке. Помимо того, Нагиев пьет чай и нерастворимый кофе, безлактозное и соевое молоко, 18-летний виски и сок имбиря. Если знаменитость захочет плотно поесть, то оплата качественного обеда также ляжет на организаторов.

В целях безопасности повсюду обязательно сопровождение охраны, точное количество телохранителей будет назначено в соответствии с размерами площадки. Публика не должна близко подходить к артисту, вошедших в гримерку без предупреждения ожидает штраф в размере ста тысяч рублей. Пока Дмитрий готовится к мероприятию, снимать его репетиции запрещено.

Ранее 79-летний российский юморист Евгений Петросян исполнил мечту своей 35-летней избранницы. Сейчас супруги вместе с детьми отдыхают в Санкт-Петербурге. Именно в этой поездке Татьяна Брухунова похвасталась подарком от артиста эстрады.

Аксинья Титова
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