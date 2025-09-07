Дмитрий Нагиев пожаловался на маленькую пенсию

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал о размере своей будущей пенсии и финансовых планах, сообщает Zakon.kz.

В беседе в шоу Circle Property Dubai на YouTube он отметил, что рассчитывает получать лишь около 20 тысяч рублей.

По словам Нагиева, помимо пенсии у него есть сбережения в размере 70 тысяч долларов. Артист признался, что мечтает приобрести квартиру, а ведущие программы посоветовали ему обратить внимание на коммерческую недвижимость.

Нагиев также прокомментировал слухи о доходах от его курсов по актерскому мастерству в Дубае. Он подчеркнул, что не получает с этого значительной прибыли из-за высоких расходов на аренду зала и занимается проектом исключительно для удовольствия.

