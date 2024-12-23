Пятая жена Евгения Петросяна похвасталась его подарком
Фото: Instagram/bruhunova
79-летний российский юморист Евгений Петросян исполнил мечту своей 35-летней избранницы. Сейчас супруги вместе с детьми отдыхают в Санкт-Петербурге. Именно в этой поездке Татьяна Брухунова похвасталась подарком от артиста эстрады, сообщает Zakon.kz.
Так как помощница телеведущего является большой любительницей театров, то Петросян вручил ей билет на постановку в Мариинском театре, на которую ей не удалось попасть ранее.
"Шесть лет я не могла состыковать свой график в Петербурге и шемякинского "Щелкунчика". Он у меня впервые, оттого еще более желанный. Сегодня чудо случится! Мой муж волшебник", – уточнила счастливая Брухунова.
После просмотра мама двух наследников Петросяна поделилась впечатлениями:
"Настоящая сказка! Блестящая постановка".
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