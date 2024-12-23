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Культура и шоу-бизнес

Пятая жена Евгения Петросяна похвасталась его подарком

Пятая жена Евгения Петросяна похвасталась его подарком, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 18:11 Фото: Instagram/bruhunova
79-летний российский юморист Евгений Петросян исполнил мечту своей 35-летней избранницы. Сейчас супруги вместе с детьми отдыхают в Санкт-Петербурге. Именно в этой поездке Татьяна Брухунова похвасталась подарком от артиста эстрады, сообщает Zakon.kz.

Так как помощница телеведущего является большой любительницей театров, то Петросян вручил ей билет на постановку в Мариинском театре, на которую ей не удалось попасть ранее.

"Шесть лет я не могла состыковать свой график в Петербурге и шемякинского "Щелкунчика". Он у меня впервые, оттого еще более желанный. Сегодня чудо случится! Мой муж волшебник", – уточнила счастливая Брухунова.

После просмотра мама двух наследников Петросяна поделилась впечатлениями:

"Настоящая сказка! Блестящая постановка".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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