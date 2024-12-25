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Культура и шоу-бизнес

Ксении Собчак нагадали третий брак в год Змеи

Ксении Собчак нагадали третий брак в год Змеи, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 08:55 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Телезвезда Ксения Собчак взяла интервью у известного сплетника, чья мама Анжелика нагадала ей третий брак в следующем году и нерадужные перемены, сообщает Zakon.kz.

Первый брак журналистки оказался недолгим, зато он подарил ей единственного и долгожданного сына Платона. Со вторым супругом, театральным режиссером Константином Богомоловым, Ксения живет в полной гармонии уже пять лет и не хотела бы ничего менять. Но мама светского сплетника Антона прочит ей третий брак, аккурат в наступающем году.

"Ксюша, ты оптимистка, хитрая оптимистка. Ты хочешь решать все быстро, но не получится. Тебе надо отдыхать, ты себя разрушаешь. Когда Новый год пройдет, ты должна отдохнуть. Ты должна готовиться к серьезным переговорам. И помни, когда будешь готовиться к ним, твои друзья нанесут удар. Врагов ты знаешь, ты не знаешь друзей – обычно они предают первыми".

Гадалка добавила, что Ксения должна изменить формат работы, перезагрузить себя.

"У тебя три страны, три направления – теплые европейские, Скандинавия и что-то на выбор. Просто имей в виду, что у тебя должен быть запасной вариант, потому что ты статная, знатная, с хорошей кровью, но в настоящее время ты отчасти униженный человек. Я не знаю, что у тебя сейчас в семье, но, возможно, у тебя будет третья семья", – огорошила Анжелика в шоу "Осторожно: Собчак".

43-летняя телезвезда была в шоке после таких слов.

Гадалка утешила ее, отметив, что все будет не так уж и плохо на самом деле. Главное, Ксении нужно будет больше внимания уделять собственному здоровью.

Ранее Ксения Собчак сняла видео под известную песню.

Аксинья Титова
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