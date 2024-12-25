53-летний Снуп Догг станет дедушкой в восьмой раз

Американский рэпер и актер Снуп Догг готовится стать дедушкой. Его 25-летняя дочь Кори Бродус объявила о беременности. Уже известно, что у актрисы с женихом будет девочка, сообщает Zakon.kz.

Эта новость стала особенной для Кори после тяжелого периода в ее жизни. С шести лет девушка борется с волчанкой, а в начале 2024 года перенесла инсульт.

В конце октября дочь именитого музыканта призналась поклонникам, что новость о беременности для нее и ее жениха Уэйна Дьюса стала приятной неожиданностью.

А уже на днях она разместила на странице в Instagram видео с гендер-пати, которое произошло с настоящим размахом.

Кори Бродус была уверена в том, что будет мальчик, но радость от новости о девочке превзошла их с женихом ожидания.

Рэпер также признался, что мечтал о внуке, но не менее рад рождению внучки.

Примечательно, что в этот раз артист станет дедушкой в восьмой раз: от сыновей у Снуп Догга уже есть семь внуков.

Материал по теме Рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь в Париже

В начале декабря сообщалось, что Снуп Догг сыграет главную роль в сайфай-боевике Люка Бессона.