53-летний Снуп Догг станет дедушкой в восьмой раз
Эта новость стала особенной для Кори после тяжелого периода в ее жизни. С шести лет девушка борется с волчанкой, а в начале 2024 года перенесла инсульт.
В конце октября дочь именитого музыканта призналась поклонникам, что новость о беременности для нее и ее жениха Уэйна Дьюса стала приятной неожиданностью.
А уже на днях она разместила на странице в Instagram видео с гендер-пати, которое произошло с настоящим размахом.
Кори Бродус была уверена в том, что будет мальчик, но радость от новости о девочке превзошла их с женихом ожидания.
Рэпер также признался, что мечтал о внуке, но не менее рад рождению внучки.
Примечательно, что в этот раз артист станет дедушкой в восьмой раз: от сыновей у Снуп Догга уже есть семь внуков.
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В начале декабря сообщалось, что Снуп Догг сыграет главную роль в сайфай-боевике Люка Бессона.