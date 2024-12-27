Любовь Успенская признала дочь здоровой в день ее 35-летия

Несмотря на сложные отношения со своей дочерью Татьяной Плаксиной, Любовь Успенская всегда готова понять и простить наследницу. В день 35-летия девушки звезда российского шансона опубликовала трогательный пост в личном блоге, сообщает Zakon.kz.

Звезда заявила, что никого дороже дочери у нее нет.

"Дороже моей дочери у меня в жизни ничего нет и не будет. И сегодня я самая счастливая женщина, потому что я дожила до ее юбилея. Она здорова, перешагнула через все проблемы и несчастья...", – написала Успенская.

Несмотря на участие в карьере дочери, звезда уверена, что пока свою миссию не выполнила, и мечтает о внуках.

"Надеюсь стать бабушкой и верю, что моя дочь самая талантливая, самая способная и самая лучшая дочь на свете. Хочу ей пожелать в этом году выйти замуж, а мне – стать бабушкой. И я смогу сказать, что я свой долг в этой жизни выполнила", – отметила Любовь Успенская.

Певица добавила, что верит, что никто и ничто в этой жизни не сможет их разлучить.

Ранее сообщалось, что Любовь Успенская празднует очередную победу в суде.