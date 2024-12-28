Кыргызстанка довела российское жюри до слез

Кыргызстанская певица Бегимай Турусбекова успешно участвует в российском музыкальном проекте "Царица". На днях она с песнями "Ты и я" и "Была любовь" прошла в финал, сообщает Zakon.kz.

Все члены жюри оценили оба выступления по 10 баллов.

Небольшим отрывком одного из выступлений Турусбекова поделилась с публикой на странице в Instagram.

Во время прослушивания ведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез.

Влюбилась в вас и ваш голос с первой серии проекта. Это не голос, а ручеек, колокольчик, мед, песня! Но именно это выступление тронуло меня, как и многих, думаю, до слез. Вы – неземная!

Какой голос, Бегимай. Где же ты раньше была.

У Бегимай мощнейший голос, поет не напрягаясь. Вы уже царица для нас.

Хочется слушать и слушать все песни, которые исполняет Бегимай, – отмечают комментаторы.

Бегимай Турусбекова стала известной после выступления в бишкекском Ынтымак-парке. После ее стали приглашать в музыкальные ток-шоу.

Одним из последних проектов стала передача "Царица", в которой певица неизменно занимает лидирующие места.

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