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Культура и шоу-бизнес

Стали известны причины распада дуэта "2 Маши"

Конфликт, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 04:24 Фото: Facebook/dvemashi
Экс-солистка некогда популярного московского дуэта Мария Шейх раскрыла истинные причины развала группы, сообщает Zakon.kz.

27 декабря в интервью "Откровенно с татаркой" Мария Шейх заявила, что Мария Зайцева перевернула ситуацию, обвинив ее в запрете на исполнение песен, хотя Шейх лишь хотела, чтобы проект продолжал работать. Фактически, именно Зайцева лишила Шейх возможности выступать, а также заработка.

Со слов Шейх она до сих пор обижена, что ее вклад в группу обесценивают и не признают заслуги. По ее убеждению, из-за манипуляций Зайцевой страдала вся группа.

А 28 декабря ТНТ показал финал второго сезона мистического проекта "Экстрасенсы. Реванш", где стало известно имя победителя.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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