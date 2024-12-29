Ты был лучшим папой: сын Седоковой продолжает писать сообщения Янису Тимме

Российская певица Анна Седокова опубликовала переписку своего сына Гектора с ее погибшим бывшим мужем Янисом Тиммой. Мальчик относился к отчиму, как к родному отцу, сообщает Zakon.kz.

"Ты умер? Но я все еще люблю тебя! Я буду там, где есть номер шесть. Ты был лучшим папой на свете!" – такое сообщение отправил Гектор отчиму в личных сообщениях.

Вместе с тем певица посетовала на то, что Тимма умер, оставив своих детей.

Фото: Instagram/annasedokova

Тело Яниса нашли в одном из московских хостелов 17 декабря 2024 года. Баскетболист совершил самоубийство. Трагедия произошла через неделю после его развода с певицей Анной Седоковой. Пара прожила в браке четыре года.

Церемония прощания с Янисом Тиммой прошла 27 декабря в Риге. Проводить спортсмена в последний путь пришли все родственники, но самой Седоковой не было. После гибели экс-супруга она попала в больницу с нервным срывом.