Я буду любить тебя вечно: Седокова рассказала, как справляется после смерти бывшего мужа
Фото: скриншот видео
Российская певица Анна Седокова рассказала о тяжелом периоде после смерти своего бывшего супруга баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram она поблагодарила всех за поддержку.
"Хочу поблагодарить всех за поддержку в этот тяжелый период. Я все еще в больнице, и у меня пока не получается жить как раньше", – призналась певица.
Седокова отметила, что сейчас совместно с членами семьи Тиммы она старается "достойно организовать прощание" с ним всех близких и друзей.
Фото: Instagram/annasedokova
Утром 17 декабря стало известно о смерти бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы. Баскетболиста нашли между первым и вторым этажом в гостинице (по другим источникам – хостеле) в Москве. По предварительной информации, причина смерти – асфиксия. Позднее Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа. Певица со слезами попросила уважать ее личную жизнь ради ребенка, подчеркнув, что последние годы были для нее сложными.
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