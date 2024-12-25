Я буду любить тебя вечно: Седокова рассказала, как справляется после смерти бывшего мужа

Российская певица Анна Седокова рассказала о тяжелом периоде после смерти своего бывшего супруга баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она поблагодарила всех за поддержку.

"Хочу поблагодарить всех за поддержку в этот тяжелый период. Я все еще в больнице, и у меня пока не получается жить как раньше", – призналась певица.

Седокова отметила, что сейчас совместно с членами семьи Тиммы она старается "достойно организовать прощание" с ним всех близких и друзей.

Фото: Instagram/annasedokova

Утром 17 декабря стало известно о смерти бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы. Баскетболиста нашли между первым и вторым этажом в гостинице (по другим источникам – хостеле) в Москве. По предварительной информации, причина смерти – асфиксия. Позднее Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа. Певица со слезами попросила уважать ее личную жизнь ради ребенка, подчеркнув, что последние годы были для нее сложными.