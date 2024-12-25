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Мир

Я буду любить тебя вечно: Седокова рассказала, как справляется после смерти бывшего мужа

Анна Седакова поблагодарила всех, кто ее поддержал, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 01:24 Фото: скриншот видео
Российская певица Анна Седокова рассказала о тяжелом периоде после смерти своего бывшего супруга баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она поблагодарила всех за поддержку.

"Хочу поблагодарить всех за поддержку в этот тяжелый период. Я все еще в больнице, и у меня пока не получается жить как раньше", – призналась певица.

Седокова отметила, что сейчас совместно с членами семьи Тиммы она старается "достойно организовать прощание" с ним всех близких и друзей.

Анна Седакова поблагодарила всех, кто ее поддержал, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 01:24

Фото: Instagram/annasedokova

Утром 17 декабря стало известно о смерти бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы. Баскетболиста нашли между первым и вторым этажом в гостинице (по другим источникам – хостеле) в Москве. По предварительной информации, причина смерти – асфиксия. Позднее Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа. Певица со слезами попросила уважать ее личную жизнь ради ребенка, подчеркнув, что последние годы были для нее сложными.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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