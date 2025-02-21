Модный эксперт рассказала, что не так со стилем жены Петросяна

Стиль жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой не обсуждает только ленивый. Образ знаменитости привлек внимание эксперта в области психологии одежды и имиджа, Надежды Коробцевой, сообщает Zakon.kz.

Профессор РГУ имени Косыгина Надежда Коробцева вынесла свой вердикт в беседе с сайтом "Страсти". Первым делом Надежда раскритиковала выбор очков, которые носит жена Петросяна.

"В образах Татьяны на фото практически всегда подчеркивается ум (использование очков). Татьяна варьирует множество разнообразных оправ, но не все оправы на ней смотрятся одинаково хорошо. Есть малозаметные оправы, то есть "никакие", и оправы неудачные, подчеркивающие особенности формы лица. Очевидно, что с подбором формы очков есть проблема, и, видимо, со зрением...". Надежда Коробцева, профессор РГУ имени Косыгина

По мнению эксперта в области моды, луки жены юмориста всегда имеют отсылку к 80-м годам – и вот почему. Именно тогда носили простенькие платьица с налетом провинциальности романтического стиля с этническим подтекстом из натуральных материалов, мало использовали косметику.

Иногда одежда прибавляет Татьяне возраст, считает Коробцева и рекомендует создавать более современные образы.

"Иногда на фотографиях Татьяна выглядит старше и совсем не современно, образам не хватает стильности. В подборе одежды есть и серьезные промахи: использование одежды не ее размера с плохой посадкой, чрезмерное увлечение смешением фактур и расцветок, увлечение тканями в горошек и под леопарда, клеткой. А платье с перьями вызвало недоумения, так же как и толстовки с надписями на груди", – сказала Надежда Коробцева.

Она уверена, что Татьянин имидж требует особого внимания и коррекции.

Несмотря на критику, ранее пятая жена Евгения Петросяна показала вещь, которая идет каждой девушке.

