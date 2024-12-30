#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
521.81
543.67
5.05
Культура и шоу-бизнес

Кардинальное перевоплощение Павла Воли обсуждают в Сети

Павел Воля грим кино, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 10:17 Фото: Instagram/pavelvolyaofficial
Известный российский юморист Павел Воля сыграл одну из ролей в новом фильме. Кинозрители смогут увидеть его совсем скоро, 31 декабря 2024 года. Только из-за перевоплощения им непросто будет среди героев распознать своего кумира, сообщает Zakon.kz.

"Все говорят, что мне нужно потолстеть. Поднабрал. Спасибо", – отмечает ведущий в начале ролика.

На странице в Instagram Воля опубликовал небольшое видео, продемонстрировав сложную работу мастеров.

Также артист уточнил, что на грим ушло более четырех часов.

Комментаторы сразу же заявили, что "такого Павла Волю мы еще не видели".

  • По-моему, вылитый Иван Брагин из "Однажды в России".
  • Никогда бы ни подумал, что это вы.
  • Еще спорили с семьей, кто в этой роли.
  • Воля, мы еще раз убедились, будь собой! Не будь Гариком.
  • Богатый будешь, не узнала.
  • Витас, ты ли это?
  • Посмотрели на Пашу в теле, можно возвращать как было.
  • На бывшего мужа Алсу стал похож.
  • И мое сердце остановилось, и мое сердце замерло.
  • Красавчик! Чудеса перевоплощения!
  • Вы съели Гарика Харламова?
  • Жуть какая. Хорошо, что для кино.
  • Валдис Пельш какой-то.
  • Павел, не толстейте. А то вас не узнать, – пишут наперебой пользователи.

Стоит уточнить, что в новогоднем фильме "Небриллиантовая рука" приняли участие многие звезды шоу-бизнеса. К примеру, 20 декабря певец Дима Билан рассказал, что снялся в праздничном музыкальном проекте. Теперь зрители могут сразу и не признать народного любимца. Победитель "Евровидения-2008" предстанет в роли известного модельера Ива Сен-Билана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: