Кардинальное перевоплощение Павла Воли обсуждают в Сети

Известный российский юморист Павел Воля сыграл одну из ролей в новом фильме. Кинозрители смогут увидеть его совсем скоро, 31 декабря 2024 года. Только из-за перевоплощения им непросто будет среди героев распознать своего кумира, сообщает Zakon.kz.

"Все говорят, что мне нужно потолстеть. Поднабрал. Спасибо", – отмечает ведущий в начале ролика.

На странице в Instagram Воля опубликовал небольшое видео, продемонстрировав сложную работу мастеров.

Также артист уточнил, что на грим ушло более четырех часов.

Комментаторы сразу же заявили, что "такого Павла Волю мы еще не видели".

По-моему, вылитый Иван Брагин из "Однажды в России".

Никогда бы ни подумал, что это вы.

Еще спорили с семьей, кто в этой роли.

Воля, мы еще раз убедились, будь собой! Не будь Гариком.

Богатый будешь, не узнала.

Витас, ты ли это?

Посмотрели на Пашу в теле, можно возвращать как было.

На бывшего мужа Алсу стал похож.

И мое сердце остановилось, и мое сердце замерло.

Красавчик! Чудеса перевоплощения!

Вы съели Гарика Харламова?

Жуть какая. Хорошо, что для кино.

Валдис Пельш какой-то.

Павел, не толстейте. А то вас не узнать, – пишут наперебой пользователи.

Стоит уточнить, что в новогоднем фильме "Небриллиантовая рука" приняли участие многие звезды шоу-бизнеса. К примеру, 20 декабря певец Дима Билан рассказал, что снялся в праздничном музыкальном проекте. Теперь зрители могут сразу и не признать народного любимца. Победитель "Евровидения-2008" предстанет в роли известного модельера Ива Сен-Билана.