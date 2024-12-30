Любимые женщины Кайрата Нуртаса сразили аудиторию
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская артистка Жулдыз Абдукаримова перед Новым годом опубликовала праздничный ролик. Он отличается от других тем, что жена Кайрата Нуртаса танцует со своей старшей дочерью, сообщает Zakon.kz.
Мама с дочкой повторяют движения на фоне елки и цветов. Комментаторы восхитились красотой предпринимательницы. Стоит отметить, что Абдукаримова является многодетной мамой. Она воспитывает дочерей Алау и Сезим и сыновей – Нарула и Хана.
- Жулдыз, кто скажет, что ты Алаукина мама.
- Красотки. Как старшая и младшая сестры.
- Как подруги.
- Такая копия.
- Родила себе подружку.
- Бомбические.
- Две подружки. Это так приятно видеть вас счастливыми. Пусть исполнятся все ваши желания.
- Как это круто. С наступающим Новым годом.
- Вы просто космос, – пишут восхищенные пользователи Сети.
Ранее мы рассказывали, что российские ведущая Лера Кудрявцева и юрист Катя Гордон не так давно начали выступать дуэтом. Их группа носит название "ЗаVисть". Несмотря на противоречивые отклики, артистки в канун Нового года смогли впечатлить аудиторию.
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