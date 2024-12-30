Любимые женщины Кайрата Нуртаса сразили аудиторию

Казахстанская артистка Жулдыз Абдукаримова перед Новым годом опубликовала праздничный ролик. Он отличается от других тем, что жена Кайрата Нуртаса танцует со своей старшей дочерью, сообщает Zakon.kz.

Мама с дочкой повторяют движения на фоне елки и цветов. Комментаторы восхитились красотой предпринимательницы. Стоит отметить, что Абдукаримова является многодетной мамой. Она воспитывает дочерей Алау и Сезим и сыновей – Нарула и Хана.

Жулдыз, кто скажет, что ты Алаукина мама.

Красотки. Как старшая и младшая сестры.

Как подруги.

Такая копия.

Родила себе подружку.

Бомбические.

Две подружки. Это так приятно видеть вас счастливыми. Пусть исполнятся все ваши желания.

Как это круто. С наступающим Новым годом.

Вы просто космос, – пишут восхищенные пользователи Сети.

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