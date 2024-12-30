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Культура и шоу-бизнес

Любимые женщины Кайрата Нуртаса сразили аудиторию

Любимые женщины Кайрата Нуртаса сразили аудиторию, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 11:36 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская артистка Жулдыз Абдукаримова перед Новым годом опубликовала праздничный ролик. Он отличается от других тем, что жена Кайрата Нуртаса танцует со своей старшей дочерью, сообщает Zakon.kz.

Мама с дочкой повторяют движения на фоне елки и цветов. Комментаторы восхитились красотой предпринимательницы. Стоит отметить, что Абдукаримова является многодетной мамой. Она воспитывает дочерей Алау и Сезим и сыновей – Нарула и Хана.

  • Жулдыз, кто скажет, что ты Алаукина мама.
  • Красотки. Как старшая и младшая сестры.
  • Как подруги.
  • Такая копия.
  • Родила себе подружку.
  • Бомбические.
  • Две подружки. Это так приятно видеть вас счастливыми. Пусть исполнятся все ваши желания.
  • Как это круто. С наступающим Новым годом.
  • Вы просто космос, – пишут восхищенные пользователи Сети.

Ранее мы рассказывали, что российские ведущая Лера Кудрявцева и юрист Катя Гордон не так давно начали выступать дуэтом. Их группа носит название "ЗаVисть". Несмотря на противоречивые отклики, артистки в канун Нового года смогли впечатлить аудиторию.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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