Моргенштерн взял паузу в карьере из-за зависимостей
В ближайшее время эпатажный артист Алишер Моргенштерн не будет давать концертов, ведь у него теперь в приоритете собственное здоровье. Впереди у знаменитости длительное лечение.
"Почему-то не могу избавиться от чувства, что должен вам объяснить, куда и почему пропал. Многие спрашивают, переживают, и для меня это странно… Кому лень читать, сразу спойлер: это был худший год в моей жизни", – разоткровенничался 26-летний исполнитель.
По его словам он пережил первый психоз, затем первую настоящую депрессию, неуправляемую бешеную энергию, агрессию и испорченные отношения с людьми, в том числе с самыми близкими.
За этим последовали "месяцы в зашторенной, полной мусора комнате, ежесекундной ненависти к себе и желании завершить карьеру". Были походы к психотерапевтам, диагнозы, куча разных таблеток и, наконец, признание себя сверхзависимым человеком.
Помимо всего прочего, рэпер поблагодарил поклонников за то, что они посещали его концерты и хоть на короткое время заставляли его забыть о сложностях и переживаниях.
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