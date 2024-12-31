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Культура и шоу-бизнес

Моргенштерн взял паузу в карьере из-за зависимостей

Моргенштерн взял паузу в карьере из-за зависимостей, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 05:25 Фото: Instagram/morgen_shtern
Скандально известный российский рэпер Моргенштерн признался, что не смог побороть пагубные пристрастия, поэтому взял перерыв в карьере, сообщает Zakon.kz.

В ближайшее время эпатажный артист Алишер Моргенштерн не будет давать концертов, ведь у него теперь в приоритете собственное здоровье. Впереди у знаменитости длительное лечение.

"Почему-то не могу избавиться от чувства, что должен вам объяснить, куда и почему пропал. Многие спрашивают, переживают, и для меня это странно… Кому лень читать, сразу спойлер: это был худший год в моей жизни", – разоткровенничался 26-летний исполнитель.

По его словам он пережил первый психоз, затем первую настоящую депрессию, неуправляемую бешеную энергию, агрессию и испорченные отношения с людьми, в том числе с самыми близкими.

За этим последовали "месяцы в зашторенной, полной мусора комнате, ежесекундной ненависти к себе и желании завершить карьеру". Были походы к психотерапевтам, диагнозы, куча разных таблеток и, наконец, признание себя сверхзависимым человеком.

Помимо всего прочего, рэпер поблагодарил поклонников за то, что они посещали его концерты и хоть на короткое время заставляли его забыть о сложностях и переживаниях.

Ранее Ксения Бородина также подвела главный итог 2024 года.

Аксинья Титова
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