Ушла агрессия и злость: Ксения Бородина подвела главный итог 2024 года

Российская телеведущая Ксения Бородина не стала исключением среди знаменитостей и поделилась своими итогами годами. Она отметила, что вместо жалоб хочет выступить с благодарностью к уходящему 2024 году, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, прежде всего, она счастлива, что все беды обошли стороной, родные и близкие живы и здоровы. Артистка уточнила, что больше всего переживает за свою бабушку.

Далее она рассказала про встречу со своим будущим мужем.

"Хочу сказать спасибо 2024, что я встретила Колю, ехала вести проект и подумать не могла, что встречу человека, с кем захочу не расставаться больше никогда. С кем мне легко в общении, очень интересно, кто заботится обо мне с таким трепетом и любовью. С кем мое плохое настроение улетучивается, ушла агрессия и злость, которая служила мне защитой от боли". Ксения Бородина

Также экс-ведущая телепроекта "Дом-2" отдельно затронула тему о детях, маме и подругах. После уже обратилась к подписчикам.

"Спасибо, что есть работа, новые проекты, что есть проекты, которые я создаю сама и мы медленно и верно движемся в правильном направлении. Спасибо всем моим коллегам по работе. Спасибо моим подписчикам, потому что я знаю, что большая ваша часть желает мне счастья и даже, если вы никогда не пишите мне комментарии, сердцем вы со мной. С наступающим 2025 годом", – заключила инстадива.

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