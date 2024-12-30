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Культура и шоу-бизнес

Ушла агрессия и злость: Ксения Бородина подвела главный итог 2024 года

Ксения Бородина подвела итоги, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 15:18 Фото: Instagram/borodylia
Российская телеведущая Ксения Бородина не стала исключением среди знаменитостей и поделилась своими итогами годами. Она отметила, что вместо жалоб хочет выступить с благодарностью к уходящему 2024 году, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, прежде всего, она счастлива, что все беды обошли стороной, родные и близкие живы и здоровы. Артистка уточнила, что больше всего переживает за свою бабушку.

Далее она рассказала про встречу со своим будущим мужем.

"Хочу сказать спасибо 2024, что я встретила Колю, ехала вести проект и подумать не могла, что встречу человека, с кем захочу не расставаться больше никогда. С кем мне легко в общении, очень интересно, кто заботится обо мне с таким трепетом и любовью. С кем мое плохое настроение улетучивается, ушла агрессия и злость, которая служила мне защитой от боли".Ксения Бородина

Также экс-ведущая телепроекта "Дом-2" отдельно затронула тему о детях, маме и подругах. После уже обратилась к подписчикам.

"Спасибо, что есть работа, новые проекты, что есть проекты, которые я создаю сама и мы медленно и верно движемся в правильном направлении. Спасибо всем моим коллегам по работе. Спасибо моим подписчикам, потому что я знаю, что большая ваша часть желает мне счастья и даже, если вы никогда не пишите мне комментарии, сердцем вы со мной. С наступающим 2025 годом", – заключила инстадива.

Ранее казахстанская артистка Жулдыз Абдукаримова перед Новым годом опубликовала праздничный ролик. Он отличается от других тем, что жена Кайрата Нуртаса танцует со своей старшей дочерью.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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