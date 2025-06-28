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Культура и шоу-бизнес

Павел Воля обратился к супруге, а довел до слез подписчиков

Павел Воля довел до слез подписчиков обращением к супруге, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 20:47 Фото: Instagram/pavelvolyaofficial
Известный комик Павел Воля поздравил свою супругу Ляйсан Утяшеву с 40-летием нежным постом в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он написал, что считает ее прекрасной внучкой, дочкой, женой и матерью. Также он отметил, что она состоялась и профессионально.

"Прославленная мировая спортсменка, чемпионка, телеведущая с многолетним опытом, продюсер, танцовщица, вдохновительница, муза, пример и еще много настоящего и большого. И при этом ты такая добрая, мягкая и радостная. Твоя улыбка обезоруживает, твой смех – лучшая музыка. Все твои невероятные фантазии превращаются в фантастические шоу, которыми наслаждаются миллионы людей. Но никто не знает, какая ты наивная, нежная, добрая и переживающая за все хорошее. Никто не знает, как ты любишь обниматься и обнимать. Никто не знает, как ты любишь семью, детей, близких, друзей и вообще хороших и честных людей", – написал телеведущий.

Он поблагодарил супругу "за каждый миг", за "приключения и страны, за все моря и фильмы, за все победы и за самые лучшие "валяния" в кровати, когда уже давно надо бежать".


"Спасибо за каждую секунду. Я живу, чтобы ты улыбалась. И я вижу твою улыбку каждый день. И я буду делать все, чтобы так продолжалось всегда. Пантера, я счастлив встретить рядом с тобой твою очередную круглую дату. С днем рождения, самая лучшая девочка на свете. P.S.: и давай дальше так же, как и на этих двух фотографиях: танцевать, крепко обнявшись, так, как будто никого кроме нас вокруг нет, и смотреть в одну и ту же сторону, в сторону Солнца", – резюмировал Воля.

Подписчиков настолько тронуло обращение, что некоторые даже расплакались:

– Как можно не расплакаться от таких нежных слов? Я не знаю.

– Если твой муж тебя не обожает, как Воля обожает свою Лясю, тогда зачем это все?

– Каждый год от поздравлений жены слезы, радость и восхищение! Любви вам и счастья на долгие годы! Мой пример и ориентир отношений и семьи.

– Сколько бы не хейтили ее, она выиграла эту жизнь! У нее такой любящий муж.

– Каждый раз поздравление Паши трогает до глубины души. Ваши взаимоотношения это доказательство существования любви.

Ранее Павел Воля поздравил старшего сына с днем рождения.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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