24-летняя дочь Дмитрия Маликова опубликовала редкие семейные фото и видео
Фото: Instagram/steshamalikova
Сегодня, 31 декабря, известный российский блогер и создательница собственного бренда одежды Стефания Маликова подвела итоги 2024 года фотографиями и видео, сообщает Zakon.kz.
Среди серии снимков и кадров, которыми поделилась 24-летняя дочь Дмитрия Маликова в Instagram, можно заметить редкие семейные фото со знаменитым отцом, мамой и младшим братишкой Марком.
"Очень благодарна 2024 году за все, за все драгоценные моменты. С наступающим!" – написала Стефания Маликова.
Подписчики Стефании ответили взаимностью и поздравили блогера и ее семью с наступающим Новым годом:
- "Красивые люди".
- "С наступающим, милая Стеша".
- "Родные все вместе. С наступающим Новым годом вас".
- "Стешенька, счастливого будущего тебе и вашей прекрасной семье. Пусть 2025-й исполнит все мечты".
15 октября 2024 года Стефания Маликова показала подросшего брата и записала с ним танец под хит "Ирины Кайратовны".
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