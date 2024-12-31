24-летняя дочь Дмитрия Маликова опубликовала редкие семейные фото и видео

Сегодня, 31 декабря, известный российский блогер и создательница собственного бренда одежды Стефания Маликова подвела итоги 2024 года фотографиями и видео, сообщает Zakon.kz.

Среди серии снимков и кадров, которыми поделилась 24-летняя дочь Дмитрия Маликова в Instagram, можно заметить редкие семейные фото со знаменитым отцом, мамой и младшим братишкой Марком.

"Очень благодарна 2024 году за все, за все драгоценные моменты. С наступающим!" – написала Стефания Маликова.

Подписчики Стефании ответили взаимностью и поздравили блогера и ее семью с наступающим Новым годом:

"Красивые люди".

"С наступающим, милая Стеша".

"Родные все вместе. С наступающим Новым годом вас".

"Стешенька, счастливого будущего тебе и вашей прекрасной семье. Пусть 2025-й исполнит все мечты".

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15 октября 2024 года Стефания Маликова показала подросшего брата и записала с ним танец под хит "Ирины Кайратовны".