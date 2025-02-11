24-летняя дочь Дмитрия Маликова обратилась к поклонникам перед важным праздником

Совсем скоро, 13 февраля 2025 года, известный российский блогер и создательница собственного бренда одежды Стефания Маликова будет отмечать свое 25-летие. Накануне она поделилась снимками с тортиком, свечами и короной, но попросила поклонников не поздравлять ее заранее, сообщает Zakon.kz.

Пока еще 24-летняя дочь популярного эстрадного певца Дмитрия Маликова опубликовала фото в своем Instagram.

"Я? Принцесса? Заткнись! Мой любимый фильм, на котором я выросла, что-то точно есть от той НеДоПринцессы. Моя праздничная неделя начинается. Сам д. р. 13-го, так что не поздравляйте раньше", – обратилась Стефания к подписчикам.

В комментариях некоторые из фолловерш отметили выразительные черты лица наследницы Маликова, и заявили, что хотели бы такие же. Другие просто закидали Стешу теплыми словами:

"Моя любимая".

"Это потрясающе!"

"Хочу такие же углы".

"Самый любимый фильм детства".

"Ну лучшая! Как тебе идет этот вайб".

"Это же медовик? Ну очень захотелось".

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29 января 2025 года Дмитрию Маликову исполнилось 55 лет. В связи с этим к имениннику трогательно обратилась дочь Стефания.