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Дочь Дмитрия Маликова показала подросшего брата и записала с ним танец под хит "Ирины Кайратовны"

Дочь Дмитрия Маликова показала подросшего брата и записала с ним танец под хит &quot;Ирины Кайратовны&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 10:57 Фото: Instagram/steshamalikova
Российский блогер и создательница собственного бренда одежды Стефания Маликова 15 октября 2024 года поделилась в своем Instagram забавным видео, снятым под хит "Айдахар" казахстанской группы "Ирина Кайратовна", сообщает Zakon.kz.

В ролике 24-летняя дочь эстрадного певца Дмитрия Маликова показала подросшего брата Марка, с которым и исполнила забавный танец. Таким образом она решила успокоить родителей, которые улетели в Астану.

"Передаем привет в Астану", – написала Стефания, отметив аккаунт отца.

В комментариях активизировались поклонники семьи Маликовых из Казахстана. Некоторые отметили, что Марк заметно подрос:

  • "Привет из Казахстана".
  • "Так вырос, хорошенький".
  • "Айдахар" – несомненно лучший хит этого года".
  • "Стеша, вы с Маркушей прекрасны! Ча-ча-ча-ча-ча-ча".

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21 марта 2024 года Дмитрий Маликов рассказал о важном событии, которое произошло 32 года назад.

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