Дочь Дмитрия Маликова показала подросшего брата и записала с ним танец под хит "Ирины Кайратовны"
Фото: Instagram/steshamalikova
Российский блогер и создательница собственного бренда одежды Стефания Маликова 15 октября 2024 года поделилась в своем Instagram забавным видео, снятым под хит "Айдахар" казахстанской группы "Ирина Кайратовна", сообщает Zakon.kz.
В ролике 24-летняя дочь эстрадного певца Дмитрия Маликова показала подросшего брата Марка, с которым и исполнила забавный танец. Таким образом она решила успокоить родителей, которые улетели в Астану.
"Передаем привет в Астану", – написала Стефания, отметив аккаунт отца.
В комментариях активизировались поклонники семьи Маликовых из Казахстана. Некоторые отметили, что Марк заметно подрос:
- "Привет из Казахстана".
- "Так вырос, хорошенький".
- "Айдахар" – несомненно лучший хит этого года".
- "Стеша, вы с Маркушей прекрасны! Ча-ча-ча-ча-ча-ча".
Материал по теме
Дмитрий Маликов "нашел" брата-близнеца
21 марта 2024 года Дмитрий Маликов рассказал о важном событии, которое произошло 32 года назад.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript