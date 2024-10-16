Дочь Дмитрия Маликова показала подросшего брата и записала с ним танец под хит "Ирины Кайратовны"

Российский блогер и создательница собственного бренда одежды Стефания Маликова 15 октября 2024 года поделилась в своем Instagram забавным видео, снятым под хит "Айдахар" казахстанской группы "Ирина Кайратовна", сообщает Zakon.kz.

В ролике 24-летняя дочь эстрадного певца Дмитрия Маликова показала подросшего брата Марка, с которым и исполнила забавный танец. Таким образом она решила успокоить родителей, которые улетели в Астану.

"Передаем привет в Астану", – написала Стефания, отметив аккаунт отца.

В комментариях активизировались поклонники семьи Маликовых из Казахстана. Некоторые отметили, что Марк заметно подрос:

"Привет из Казахстана".

"Так вырос, хорошенький".

"Айдахар" – несомненно лучший хит этого года".

"Стеша, вы с Маркушей прекрасны! Ча-ча-ча-ча-ча-ча".

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