Улетевшая вновь за границу Баян Алагузова опубликовала видео с одной из младших дочерей

30 декабря 2024 года известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, улетевшая вновь в теплые края из-за необычного диагноза, порадовала поклонников новым видео с одной из младших дочерей, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram многодетная знаменитость опубликовала ролик, на котором показывает своей наследнице завораживающий вид, открывающийся с витражных окон. На фоне заметны парусные яхты и холмы.

Вместе с дочерью продюсера дара речи от увиденной красоты лишились и подписчики. Некоторые из них искренне порадовались за наследниц Баян и пожелали им счастья:

"Красота".

"Восхищаюсь".

"Вы молодец, Баян. Действительно Баян жизни".

"Очень рада за девочек, пусть все дети будут счастливы".

"Какая красота! Прекрасно! Дай Бог пусть и нам повезет так жить!"

"Любовь + взаимопонимание = благодать. Живите на радость друг другу".

"Молодец Баян, показывает младшим дочерям те места, которые не успела показать старшим... Пусть две малышки будут счастливы".

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Ранее Баян Алагузова с семьей провела за границей более месяца. 9 декабря 2024 года столь долгое отсутствие на родине она объяснила диагнозом испанских врачей. После проведенного в Мадриде check up выяснилось, что у продюсера аллергия на холод. Поэтому врачи ей посоветовали проводить всю зиму в теплых странах. 17 декабря она в соцсетях рассказала, что вернулась в Казахстан.