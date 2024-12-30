Улетевшая вновь за границу Баян Алагузова опубликовала видео с одной из младших дочерей
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
30 декабря 2024 года известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, улетевшая вновь в теплые края из-за необычного диагноза, порадовала поклонников новым видео с одной из младших дочерей, сообщает Zakon.kz.
В своем Instagram многодетная знаменитость опубликовала ролик, на котором показывает своей наследнице завораживающий вид, открывающийся с витражных окон. На фоне заметны парусные яхты и холмы.
Вместе с дочерью продюсера дара речи от увиденной красоты лишились и подписчики. Некоторые из них искренне порадовались за наследниц Баян и пожелали им счастья:
- "Красота".
- "Восхищаюсь".
- "Вы молодец, Баян. Действительно Баян жизни".
- "Очень рада за девочек, пусть все дети будут счастливы".
- "Какая красота! Прекрасно! Дай Бог пусть и нам повезет так жить!"
- "Любовь + взаимопонимание = благодать. Живите на радость друг другу".
- "Молодец Баян, показывает младшим дочерям те места, которые не успела показать старшим... Пусть две малышки будут счастливы".
Ранее Баян Алагузова с семьей провела за границей более месяца. 9 декабря 2024 года столь долгое отсутствие на родине она объяснила диагнозом испанских врачей. После проведенного в Мадриде check up выяснилось, что у продюсера аллергия на холод. Поэтому врачи ей посоветовали проводить всю зиму в теплых странах. 17 декабря она в соцсетях рассказала, что вернулась в Казахстан.
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