Баян Алагузова показала новые снимки маленьких дочерей

Известная казахстанская продюсер Баян Алагузова продолжает делиться с подписчиками теплыми моментами, связанными с взрослением ее маленьких дочерей, сообщает Zakon.kz.

16 февраля Баян опубликовала новые фото своих дочерей. Лица малышек пока скрыты от общественности. Так что сказать, на кого больше похожи девочки трудно.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Каждую из фотографий, опубликованную в Stories, продюсер подписала с любовью.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

А ранее Баян Алагузова опубликовала фото с семьей в Таиланде. Летом 2024 года она стала многодетной матерью. 5 августа знаменитость сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа 2024 года продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.