Многодетная Баян Алагузова опубликовала фото самой младшей дочери
19 августа 2024 года продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы. В этот же день фотографией самой младшей дочери 50-летняя Баян Алагузова поделилась в Instagram-Stories.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
"Привет, моя малышка. Теперь у меня четыре доченьки", – написала многодетная мама.
Затем Алагузова показала, что поддержать ее в роддом приехали дочери Айсауле и Айару. Они привезли вещи для сестренки на выписку.
5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя.
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Напомним, у Баян Алагузовой есть две дочери от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003 годов рождения). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут, и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.